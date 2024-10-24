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Posted 24 октября, 10:00

Published 24 октября, 10:00

Modified 24 октября, 10:02

Updated 24 октября, 10:02

Часть жителей Новосибирска не готовы к штрафам за оскорбление учителей

Часть жителей Новосибирска не готовы к штрафам за оскорбление учителей

24 октября 2024, 10:00
Фото: 1MI
Законопроект, согласно которому россиян могут наказывать за публичные оскорбительные высказывания в адрес педагогов, внесенный в Государственную думу, поддерживает 66% жителей Новосибирской области, сообщают аналитики.

Большинство экономически активных жителей Новосибирской области поддерживают законопроект о штрафах за публичные негативные высказывания в адрес преподавателей, внесенный в нижнюю палату российского парламента.

Положительную оценку документу дали 66% жителей региона. И только 15% высказались против принятия законопроекта. При этом, аналитики отмечают, что чем выше возраст опрошенных, тем чаще они поддерживали данную инициативу. Так, в возрастной категории старше 45 лет положительно высказались 45%, а до 34 лет таковых оказалось 66%. 64% респондентов — родители школьников.

При этом 20% новосибирцев выступили против принятия данного законопроекта. Аналитики отмечают, что в число противников инициативы входят осознающие свою несдержанности или имеющие прецеденты, а также предчувствующие проблемы из-за высказываний детей и перекладывающих всю ответственность на школу.

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#Анатолий Якимов#Общество#Образование#Школа#Законопроект#Учителя#Опрос#Государственная дума
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