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Posted 25 октября, 02:35

Published 25 октября, 02:35

Modified 25 октября, 02:37

Updated 25 октября, 02:37

Омича осудили на три года за кражу и поджог техники в Новосибирской области

Омича осудили на три года за кражу и поджог техники в Новосибирской области

25 октября 2024, 02:35
Фото: пресс-службы Прокуратуры Новосибирской области
Три года строгого режима. Такое наказание вынес Татарский районный суд жителю соседнего региона за кражу и поджог имущества. По сообщению Прокуратуры Новосибирской области инцидент произошел год назад.

В Татарском районном суде состоялся процесс над 56-летним жителем Омска. Его обвиняли в краже и уничтожении имущества в крупном размере одного из сельскохозяйственных предприятий. Обвиняемый в содеянном сознался.

Как стало известно, год назад нетрезвый мужчина проник на территорию сельхозорганизации, где в одном из помещений похитил различное имущество на сумму около 800 000 рублей. Затем он поджог технику: погрузчик и тягач, которые после произошедшего восстановлению не подлежат. Сгоревшее имущество оценили на сумму более 9 миллионов рублей.

Суд вынес поджигателю обвинительный приговор. И ближайшие три года 56-летний мужчина проведет в колонии строгого режима. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороне.

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#Анатолий Якимов#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Прокуратура#Татарск#Наказание#Татарский район
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