Омича осудили на три года за кражу и поджог техники в Новосибирской области

Posted 25 октября, 02:35
Published 25 октября, 02:35
Modified 25 октября, 02:37
Updated 25 октября, 02:37
В Татарском районном суде состоялся процесс над 56-летним жителем Омска. Его обвиняли в краже и уничтожении имущества в крупном размере одного из сельскохозяйственных предприятий. Обвиняемый в содеянном сознался.
Как стало известно, год назад нетрезвый мужчина проник на территорию сельхозорганизации, где в одном из помещений похитил различное имущество на сумму около 800 000 рублей. Затем он поджог технику: погрузчик и тягач, которые после произошедшего восстановлению не подлежат. Сгоревшее имущество оценили на сумму более 9 миллионов рублей.
Суд вынес поджигателю обвинительный приговор. И ближайшие три года 56-летний мужчина проведет в колонии строгого режима. Также был удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороне.