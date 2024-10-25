Омича осудили на три года за кражу и поджог техники в Новосибирской области

Как стало известно, год назад нетрезвый мужчина проник на территорию сельхозорганизации, где в одном из помещений похитил различное имущество на сумму около 800 000 рублей. Затем он поджог технику: погрузчик и тягач, которые после произошедшего восстановлению не подлежат. Сгоревшее имущество оценили на сумму более 9 миллионов рублей.