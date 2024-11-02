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Posted 2 ноября, 17:02

Published 2 ноября, 17:02

Modified 2 ноября, 17:02

Updated 2 ноября, 17:02

Рецепт вкусного завтрака: блинчики с ленивым заварным кремом и бананами

Будут кушать и причмокивать: невероятно вкусные блинчики с ленивым заварным кремом

2 ноября 2024, 17:02
Фото: 1MI. Рецепт вкусного завтрака: блинчики с ленивым заварным кремом и бананами
Опять задумались каким вкусным завтраком порадовать семью в выходные? Это блюдо готовить просто, но оно станет настоящим десертом благодаря ванильному крему. Делайте побольше, потому что дети будут просить добавки не один раз!

Это сытное блюдо, которым поделился редактор издания, понравится как большим, так и маленьким. Процесс приготовления — несложный, сделать заварной крем сможет даже ленивая хозяйка.

Блинчики с топпингом из ванильного заварного крема с бананом

Вам понадобиться

Для теста:

  • мука 2 стакана
  • молоко 0,5 литра
  • 1 яйцо
  • сахар — 2 ст. ложки
  • соль — 0,5 чайной ложки
  • разрыхлитель — 0,5 чайной ложки
  • растительное масло

Для крема:

  • пакетик смеси для приготовления ванильного крема
  • молоко 200 мг
  • сливочное масло 50 гр
Смесь для приготовления заварного кремаСмесь для приготовления заварного крема
Смесь для приготовления заварного крема. Фото: 1MI

Добавка:

  • бананы

Как готовить:

1. Готовим тесто: разведите в теплом молоке яйцо, растительное мало (3-4 ст. ложки), соль и сахар. Всыпьте муку и добавьте в нее разрыхлитель — тщательно взбейте венчиком. Напеките небольшие блинчики, размером не больше блюдца.

«Готовые блинчики не нужно смазывать маслом, так как в дальнейшем они будут политы заварным кремом», — делится автор.

2. Делаем крем: для приготовления ленивого заварного крема налейте в ковш 300 мл молока, добавьте пакетик смеси для ванильного крема и на среднем огне, постоянно помешивая, доведите до кипения. Как только крем забурлил, отставьте в сторону и добавьте в него кусочек сливочного масла. Когда он растопиться, тщательно перемешайте крем.

Заварной кремЗаварной крем
Заварной крем. Фото: 1MI

3. Сервируем блюдо: выложите на тарелку по 3 блинчика, полейте их 3-4 столовыми ложками ванильного крема и положите сверху мелко порезанные дольки банана. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, какой нужно пить чай, чтобы как можно реже видеть доктора.

Блинчики с заварным кремом и бананамиБлинчики с заварным кремом и бананами
Блинчики с заварным кремом и бананами. Фото: 1MI
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