Будут кушать и причмокивать: невероятно вкусные блинчики с ленивым заварным кремом

Posted 2 ноября, 17:02
Published 2 ноября, 17:02
Modified 2 ноября, 17:02
Updated 2 ноября, 17:02
Это сытное блюдо, которым поделился редактор издания, понравится как большим, так и маленьким. Процесс приготовления — несложный, сделать заварной крем сможет даже ленивая хозяйка.
1. Готовим тесто: разведите в теплом молоке яйцо, растительное мало (3-4 ст. ложки), соль и сахар. Всыпьте муку и добавьте в нее разрыхлитель — тщательно взбейте венчиком. Напеките небольшие блинчики, размером не больше блюдца.
«Готовые блинчики не нужно смазывать маслом, так как в дальнейшем они будут политы заварным кремом», — делится автор.
2. Делаем крем: для приготовления ленивого заварного крема налейте в ковш 300 мл молока, добавьте пакетик смеси для ванильного крема и на среднем огне, постоянно помешивая, доведите до кипения. Как только крем забурлил, отставьте в сторону и добавьте в него кусочек сливочного масла. Когда он растопиться, тщательно перемешайте крем.
3. Сервируем блюдо: выложите на тарелку по 3 блинчика, полейте их 3-4 столовыми ложками ванильного крема и положите сверху мелко порезанные дольки банана. Приятного аппетита!
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