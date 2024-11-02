Будут кушать и причмокивать: невероятно вкусные блинчики с ленивым заварным кремом

2. Делаем крем: для приготовления ленивого заварного крема налейте в ковш 300 мл молока, добавьте пакетик смеси для ванильного крема и на среднем огне, постоянно помешивая, доведите до кипения. Как только крем забурлил, отставьте в сторону и добавьте в него кусочек сливочного масла. Когда он растопиться, тщательно перемешайте крем.