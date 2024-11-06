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Posted 6 ноября, 09:19

Published 6 ноября, 09:19

Modified 6 ноября, 09:21

Updated 6 ноября, 09:21

Новосибирская область будет участвовать во всех направлениях реализации нацпроекта

Нацпроект «Технологическое обеспечение продбезопасности» обсудили в ходе Агрофорума

6 ноября 2024, 09:19
Фото: nso.ru. Новосибирская область будет участвовать во всех направлениях реализации нацпроекта
Ключевым мероприятием VII Агропродовольственного форума стало пленарное заседание «Технологическое лидерство — основа продовольственной безопасности», сообщили в правительстве Новосибирской области.

Участники совещания обсудили направления нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», реализация которого должна стартовать в следующем году.

Губернатор Андрей Травников заявил: важно рассматривать понятие «продовольственная безопасность» в самом широком смысле этого термина.

«Долгосрочную продовольственную безопасность обеспечим в том случае, если сельхозпроизводство в стратегической перспективе будет интересно для ведения бизнеса. И инструменты технологического лидерства следует рассматривать в виде широкого набора. Здесь и машины, оборудование, инновации, и социальные, кадровые, маркетинговые технологии. Надеюсь, консолидированное мнение сибирских регионов мы транслируем, в том числе, на федеральный уровень и вместе донастроим действующие механизмы в рамках нового нацпроекта», — отметил глава Новосибирской области.

Основные цели и задачи нацпроекта обозначил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов. Это развитие таких направлений, как селекция и генетика, биотехнологии, производство ветеринарных препаратов, современной техники и оборудования. Еще одна важная задача, которая будет решаться в рамках нацпроекта — подготовка квалифицированных кадров для сельского хозяйства.

Эти направления будут развивать в рамках пяти федеральных проектов. Новосибирская область готова участвовать во всех — для этого у региона есть необходимая научно-исследовательская и производственная база, наработки и технологии, подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Аграрии#Нацпроект#Агропродовольственный форум
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