Нацпроект «Технологическое обеспечение продбезопасности» обсудили в ходе Агрофорума

Posted 6 ноября, 09:19
Published 6 ноября, 09:19
Modified 6 ноября, 09:21
Updated 6 ноября, 09:21
Участники совещания обсудили направления нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», реализация которого должна стартовать в следующем году.
Губернатор Андрей Травников заявил: важно рассматривать понятие «продовольственная безопасность» в самом широком смысле этого термина.
«Долгосрочную продовольственную безопасность обеспечим в том случае, если сельхозпроизводство в стратегической перспективе будет интересно для ведения бизнеса. И инструменты технологического лидерства следует рассматривать в виде широкого набора. Здесь и машины, оборудование, инновации, и социальные, кадровые, маркетинговые технологии. Надеюсь, консолидированное мнение сибирских регионов мы транслируем, в том числе, на федеральный уровень и вместе донастроим действующие механизмы в рамках нового нацпроекта», — отметил глава Новосибирской области.
Основные цели и задачи нацпроекта обозначил заместитель министра сельского хозяйства РФ Максим Титов. Это развитие таких направлений, как селекция и генетика, биотехнологии, производство ветеринарных препаратов, современной техники и оборудования. Еще одна важная задача, которая будет решаться в рамках нацпроекта — подготовка квалифицированных кадров для сельского хозяйства.
Эти направления будут развивать в рамках пяти федеральных проектов. Новосибирская область готова участвовать во всех — для этого у региона есть необходимая научно-исследовательская и производственная база, наработки и технологии, подчеркнули в пресс-службе регионального правительства.