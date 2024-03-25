На помощь новосибирским аграриям в 2024 году направят более 5,6 млрд рублей

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
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Updated Сегодня, 09:14
В 2024 году объем господдержки аграрно-промышленного комплекса Новосибирской области составит более 5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В феврале сельхозпроизводители получили 742 млн рублей господдержки из областного бюджета. В марте перечислят еще 703 млн рублей. Всего в 2024 году в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» аграриям выплатят более 5,6 млрд рублей, из них из федерального бюджета — более 1,4 млрд рублей.
«Задача — продолжить развитие агропромышленного комплекса Новосибирской области, обеспечивая положительный прирост по всем производственным и качественным показателям. При этом в сравнении ориентироваться не на прошлый год, который был для нас всех не очень удачный по погоде, а на хорошие 2022 и 2021 годы. Добиваемся динамики», — поставил цель глава региона перед министром сельского хозяйства Новосибирской области Евгением Лещенко.
Всего на территории области подготовлено 1 млн 256 тысяч га пашни, 60% от площади ярового сева, который в 2024 году составит 2 млн 91 тысячу га. Общая посевная площадь в 2024 году должна превысить 2 млн 360 тысяч га. Семенной материал заготовлен в достаточных объемах. Семян зерновых и зернобобовых культур имеется 311 тыс. тонн, обеспеченность составляет 103,5%. По картофелю и овощам регион обеспечен семенным материалом на 110%, кормовым культурам — на 100%. Особое внимание в этом году уделят популяризации лучших достижений российской и, в частности, сибирской селекции.
В 2024 году в регионе закупили за 99 тысяч тонн минеральных удобрений, с учетом остатков запасы насчитывают 106 тысяч тонн. Это 60% от необходимого количества. При этом за прошедшую неделю купили 20 тысяч тонн удобрений. Темпы накопления выше, чем в предыдущие годы. Полностью обеспечены удобрениями сельхозпредприятия пяти районов региона — Чулымского, Каргатского, Доволенского, Кочковского и Коченевского районов.
С начала 2024 года для нужд сельхозпроизводителей закупили 123 единицы специализированной техники, из них за прошедшую неделю — 34 единицы. Для приобретения техники выделено 840 млн рублей, с начала 2024 года объем субсидий составил 705 млн рублей. Самые высокие темпы технического переоснащения зафиксированы в Черепановском, Краснозёрском, Ордынском, Новосибирском и Венгеровском районах. Комплексная готовность техники составляет 94%.