На помощь новосибирским аграриям в 2024 году направят более 5,6 млрд рублей

Всего на территории области подготовлено 1 млн 256 тысяч га пашни, 60% от площади ярового сева, который в 2024 году составит 2 млн 91 тысячу га. Общая посевная площадь в 2024 году должна превысить 2 млн 360 тысяч га. Семенной материал заготовлен в достаточных объемах. Семян зерновых и зернобобовых культур имеется 311 тыс. тонн, обеспеченность составляет 103,5%. По картофелю и овощам регион обеспечен семенным материалом на 110%, кормовым культурам — на 100%. Особое внимание в этом году уделят популяризации лучших достижений российской и, в частности, сибирской селекции.