Совдеповский гуляш от шефа Ивлева. Рецепт как в детстве — пальчики оближешь!

5. После готовности все заливается простой водой в пропорции 1:1 к объему мяса, сразу солиться и перчится, доводиться до кипения и ставится на медленный огонь на один час. Во время томления шеф рассказал, что пару раз подливал воду в гуляш и это нормальная практика.