Совдеповский гуляш от шефа Ивлева. Рецепт как в детстве — пальчики оближешь!

Posted 7 ноября, 11:31
Published 7 ноября, 11:31
Modified 7 ноября, 14:56
Updated 7 ноября, 14:56
«Так как я на кухне с 1989 года, то успел застать гуляш. Это блюдо с небольшим количеством овощей, которое очень долго томится, а потом затягивается мучной болтушкой», — рассказывает шеф.
1. Мясо нужно выбирать самое простое, 2 или 3 категории, советует знаменитый повар. С него срезают все жилки и нарезают кубиками, чтобы было удобно есть.
2. Потом нужно взять глубокую сковородку и хорошенько разогреть ее на огне. Выкладываем туда мясо, чтобы оно начинало поджариваться. На этом этапе Ивлев раскрывает секрет:
«На маленьком количестве масла надо дать мясу возможность вытопиться говяжьему жиру».
3. Готовим мясо до полуготовности и только тогда уже закладываем почищенные и порезанные вручную средними кусочками лук и морковь.
«Лук при жарке „раствориться“ и поможет густоте гуляша».
4. После того, как овощи с мясом поджарились, добавляем 5 столовых ложек томатной пасты, которую шеф советует хорошо потушить, чтобы избавить ее от кислоты.
Как проверить, что томатная паста готова:
«Просто понюхайте, если у вас нет яркого запаха кислоты, значит вы ее хорошо спассировали. Хорошо спассированная паста должна пахнуть помидорами».
5. После готовности все заливается простой водой в пропорции 1:1 к объему мяса, сразу солиться и перчится, доводиться до кипения и ставится на медленный огонь на один час. Во время томления шеф рассказал, что пару раз подливал воду в гуляш и это нормальная практика.
6. Готовим мучную болтушку: берем столовую ложку муки, небольшое количество воды и хорошенько перемешиваем в отдельной посуде. Доводим гуляш до кипения и вводим болтушку, помешивая гуляш. Масса начинает загущаться, которой нужно дать покипеть 1-2 минуты. Теперь гуляш готов!
Приятного аппетита!
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