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Posted 7 ноября, 11:31

Published 7 ноября, 11:31

Modified 7 ноября, 14:56

Updated 7 ноября, 14:56

Рецепт савдеповского гуляша от шефа Ивлева

Совдеповский гуляш от шефа Ивлева. Рецепт как в детстве — пальчики оближешь!

7 ноября 2024, 11:31
Фото: 1MI. Рецепт савдеповского гуляша от шефа Ивлева
Константин Ивлев является главным поклонником блюд СССР, вспоминая о них с особым трепетом и теплотой. Он поделился секретами рецепта самого известного мясного блюда, которое не все могут правильно приготовить.
«Так как я на кухне с 1989 года, то успел застать гуляш. Это блюдо с небольшим количеством овощей, которое очень долго томится, а потом затягивается мучной болтушкой», — рассказывает шеф.

Гуляш как в СССР от Константина Ивлева

Вам понадобиться:

  • Мясо говядины 1 кг.
  • Растительное масло
  • Томатная паста — 5 ст. ложек
  • морковь 2 шт.
  • Лук 2 шт.
  • Мука 1 ст. ложка

Как готовить:

1. Мясо нужно выбирать самое простое, 2 или 3 категории, советует знаменитый повар. С него срезают все жилки и нарезают кубиками, чтобы было удобно есть.

2. Потом нужно взять глубокую сковородку и хорошенько разогреть ее на огне. Выкладываем туда мясо, чтобы оно начинало поджариваться. На этом этапе Ивлев раскрывает секрет:

«На маленьком количестве масла надо дать мясу возможность вытопиться говяжьему жиру».

3. Готовим мясо до полуготовности и только тогда уже закладываем почищенные и порезанные вручную средними кусочками лук и морковь.

«Лук при жарке „раствориться“ и поможет густоте гуляша».

4. После того, как овощи с мясом поджарились, добавляем 5 столовых ложек томатной пасты, которую шеф советует хорошо потушить, чтобы избавить ее от кислоты.

Как проверить, что томатная паста готова:

«Просто понюхайте, если у вас нет яркого запаха кислоты, значит вы ее хорошо спассировали. Хорошо спассированная паста должна пахнуть помидорами».

5. После готовности все заливается простой водой в пропорции 1:1 к объему мяса, сразу солиться и перчится, доводиться до кипения и ставится на медленный огонь на один час. Во время томления шеф рассказал, что пару раз подливал воду в гуляш и это нормальная практика.

6. Готовим мучную болтушку: берем столовую ложку муки, небольшое количество воды и хорошенько перемешиваем в отдельной посуде. Доводим гуляш до кипения и вводим болтушку, помешивая гуляш. Масса начинает загущаться, которой нужно дать покипеть 1-2 минуты. Теперь гуляш готов!

Приятного аппетита!

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