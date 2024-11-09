В этот день категорически нельзя смеяться — чем опасно 10 ноября

10 ноября строго-настрого запрещается заниматься рукоделием: прясть, шить, вязать. Считалось, что Параскева покарает нарушительницу, которая возьмётся за иглу или веретено, ибо сама святая страдала от мучений и пыток, среди которых была и «игольная» пытка. Говорили, что если в этот день не соблюдать запрет, то на святую Параскеву «накинутся» все брошенные иглы и острые предметы, от чего она будет страдать ещё больше. Более того, считалось, что, нарушив запрет, женщина рискует потерять зрение или превратиться в лягушку.