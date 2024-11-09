В этот день категорически нельзя смеяться — чем опасно 10 ноября

Posted 9 ноября, 14:42
Published 9 ноября, 14:42
Modified 9 ноября, 14:42
Updated 9 ноября, 14:42
Параскева жила в III веке на территории Малой Азии, в христианской семье, которая особенно почитала пятницу — день страданий Христа. В честь этого святого дня родители нарекли девочку Параскевой, что с греческого переводится как «пятница». Когда будущая святая стала сиротой, она посвятила свою жизнь служению Господу, проповедуя христианство и помогая бедным.
Во времена гонений на христиан Параскева отказалась поклониться языческим богам и приняла мученическую смерть. Множество чудесных исцелений приписывается ее мощам, и её почитание быстро распространилось по христианскому миру, особенно на Руси, где её стали считать покровительницей женщин, семьи и брака.
На Руси Параскева Пятница вобрала в себя черты языческой богини Макоши, которая была покровительницей женской судьбы, семейного благополучия и ремесел. Пятница, как особый день, с древности считалась сакральной для женщин, поэтому именно к Параскеве обращались с просьбами о защите семьи, о скором замужестве, о лёгких родах и о здоровье детей.
С приходом христианства Мокошь уступила место святой Параскеве, которая сохранила за собой роль покровительницы женского начала. Этот день начали почитать в честь святой, но традиции и запреты, связанные с ремеслом и домом, сохранились до наших дней.
10 ноября строго-настрого запрещается заниматься рукоделием: прясть, шить, вязать. Считалось, что Параскева покарает нарушительницу, которая возьмётся за иглу или веретено, ибо сама святая страдала от мучений и пыток, среди которых была и «игольная» пытка. Говорили, что если в этот день не соблюдать запрет, то на святую Параскеву «накинутся» все брошенные иглы и острые предметы, от чего она будет страдать ещё больше. Более того, считалось, что, нарушив запрет, женщина рискует потерять зрение или превратиться в лягушку.
Помимо рукоделия, 10 ноября нельзя:
День Параскевы не означает полного отказа от домашних дел. Существует и список дел, которые считаются благоприятными в этот день:
Народный календарь сохранил множество примет, связанных с днём памяти Параскевы:
Сегодня День Параскевы отмечается посещением храма и молитвой. Христианские священнослужители призывают посвятить день молитве, избегать ссор и дурных мыслей, а также помогать ближним.