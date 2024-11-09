atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 14:42

Published 9 ноября, 14:42

Modified 9 ноября, 14:42

Updated 9 ноября, 14:42

Смеющаяся девушка

В этот день категорически нельзя смеяться — чем опасно 10 ноября

9 ноября 2024, 14:42
Фото: 1MI. Смеющаяся девушка
10 ноября православные христиане вспоминают святую великомученицу Параскеву, известную в народе как Параскева Пятница или Бабья заступница. Этот день окружен множеством традиций и примет, в которых христианские и древнеславянские верования переплетаются.

История святой Параскевы

Параскева жила в III веке на территории Малой Азии, в христианской семье, которая особенно почитала пятницу — день страданий Христа. В честь этого святого дня родители нарекли девочку Параскевой, что с греческого переводится как «пятница». Когда будущая святая стала сиротой, она посвятила свою жизнь служению Господу, проповедуя христианство и помогая бедным.

Во времена гонений на христиан Параскева отказалась поклониться языческим богам и приняла мученическую смерть. Множество чудесных исцелений приписывается ее мощам, и её почитание быстро распространилось по христианскому миру, особенно на Руси, где её стали считать покровительницей женщин, семьи и брака.

10 ноября — День Параскевы Пятница10 ноября — День Параскевы Пятница
10 ноября — День Параскевы Пятница. Фото: Икона

Параскева Пятница — «Бабья святая» и ее связь с Мокошью

На Руси Параскева Пятница вобрала в себя черты языческой богини Макоши, которая была покровительницей женской судьбы, семейного благополучия и ремесел. Пятница, как особый день, с древности считалась сакральной для женщин, поэтому именно к Параскеве обращались с просьбами о защите семьи, о скором замужестве, о лёгких родах и о здоровье детей.

С приходом христианства Мокошь уступила место святой Параскеве, которая сохранила за собой роль покровительницы женского начала. Этот день начали почитать в честь святой, но традиции и запреты, связанные с ремеслом и домом, сохранились до наших дней.

Параскева ПятницаПараскева Пятница
Параскева Пятница. Фото: Икона

Приметы 10 ноября

Почему нельзя рукодельничать 10 ноября

10 ноября строго-настрого запрещается заниматься рукоделием: прясть, шить, вязать. Считалось, что Параскева покарает нарушительницу, которая возьмётся за иглу или веретено, ибо сама святая страдала от мучений и пыток, среди которых была и «игольная» пытка. Говорили, что если в этот день не соблюдать запрет, то на святую Параскеву «накинутся» все брошенные иглы и острые предметы, от чего она будет страдать ещё больше. Более того, считалось, что, нарушив запрет, женщина рискует потерять зрение или превратиться в лягушку.

Что нельзя делать 10 ноября

Помимо рукоделия, 10 ноября нельзя:

  • Стирать и чистить дом. Считалось, что грязная работа в этот день осквернит память святой.
  • Смеяться и веселиться. Считалось, что чрезмерные эмоции могут привлечь беду и болезни.
  • Купаться и мыть голову. Говорили, что это может «смыть» здоровье, а детей купать не рекомендовали — иначе ребёнок может заболеть.
  • Ссориться с близкими. На Параскеву муж и жена должны избегать ссор, иначе их примирение затянется надолго.
Нельзя ссориться в этот деньНельзя ссориться в этот день
Нельзя ссориться в этот день. Фото: Изображение Midjourney

Что можно делать 10 ноября

День Параскевы не означает полного отказа от домашних дел. Существует и список дел, которые считаются благоприятными в этот день:

  • Посещение храма и молитвы. Святая Параскева почитается как заступница семьи, поэтому особенно важно просить её об удачном замужестве, семейном счастье, о здоровье и защите дома.
  • Трепание и обработка льна. В этот день позволительно было заниматься льном, поскольку Параскева покровительствовала этой культуре. Женщины трепали лен, чтобы защитить себя и своих близких от болезней и бед.
  • Угощение тёщи. Существовал обычай угощать тёщу киселём. Это считалось способом укрепления родственных связей и получения благословения.
Посетите храм в этот деньПосетите храм в этот день
Посетите храм в этот день. Фото: 1MI

Погодные приметы на Параскеву Пятницу

Народный календарь сохранил множество примет, связанных с днём памяти Параскевы:

  • Иней на деревьях — к морозам.
  • Туманное утро — к скорой оттепели.
  • Круги вокруг луны — к буре и сильному ветру.
  • Опавшие листья с вишни — к ранней зиме.
Обратите внимание на инейОбратите внимание на иней
Обратите внимание на иней. Фото: 1MI

Сегодня День Параскевы отмечается посещением храма и молитвой. Христианские священнослужители призывают посвятить день молитве, избегать ссор и дурных мыслей, а также помогать ближним.

Только этим знакам повезет: тревожный гороскоп на ноябрь
Узнать подробнее
Читайте также:
Волна аномального тепла захлеснет Новосибирск в ноябреМагнитные бури в ноябре 2024 года: как подготовиться и на что обратить вниманиеРождественский пост в 2024 году: когда соблюдать в ноябре
#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Традиции#Храм#Приметы#Молитвы#Запреты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика