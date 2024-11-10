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Posted 10 ноября, 06:12

Published 10 ноября, 06:12

Modified 10 ноября, 06:51

Updated 10 ноября, 06:51

Локоть призвал полицейских равняться на сотрудников советской милиции

Бывший мэр Локоть поздравил новосибирцев с несуществующим праздником

10 ноября 2024, 06:12
Фото: atas.info. Локоть призвал полицейских равняться на сотрудников советской милиции
Поздравление с Днем милиции Анатолий Локоть опубликовал в своем телеграм-канале

С днем советской милиции поздравил своих подписчиков и всех сотрудников правоохранительных органов бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«С момента основания в 1917 году наша милиция всегда была на стороне народа, опиралась на его поддержку», — написал экс-градоначальник в своем телеграм-канале.

Действующим сотрудникам полиции Российской Федерации, которые 10 ноября отмечают профессиональный праздник, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ пожелал следовать традициям советских милиционеров.

Свой пост Локоть проиллюстрировал тематическим агитационным плакатом времен СССР.

Ранее Анатолий Локоть рассказывал подписчикам об огромных грибах, которые ему удалось найти в лесу.

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#Новосибирск#Полиция#Поздравление#Анатолий Локоть#Экс-чиновник#Милиция
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