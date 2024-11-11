Увидите эту птицу — счастье будет весь год: приметы на Синичкин день 12 ноября

Зиновий и Зиновия, брат и сестра из Каппадокии (современная Турция), жили в III веке. Оставшись сиротами, они посвятили свою жизнь христианскому служению, а всё своё наследство раздали нуждающимся. Зиновий обладал даром исцеления и был назначен епископом города Киликия. Во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане он и его сестра пострадали за веру и были казнены, став мучениками. С тех пор православные верующие почитают их память, обращаясь к ним в молитвах с просьбами о помощи и исцелении от болезней.