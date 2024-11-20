Как помыть натяжной потолок без разводов и стоит ли это делать после ремонта и потопа

Posted 20 ноября, 20:45
Published 20 ноября, 20:45
Modified 20 ноября, 20:47
Updated 20 ноября, 20:47
Многие люди устанавливают натяжные потолки, которые стали модным элементом домашнего интерьера. Этому есть несколько причин и самая распространённая из них заключается в том, что после установки потолок выглядит как готовый продукт. Это означает, что эта ткань не нуждается в дополнительной обработке, например, покраске или финишной отделке.
Преимущества установки натяжного потолка из ПВХ:
Не смотря на множество преимуществ у этого покрытия есть некоторый недостаток — грязь. Дело в том, что современные потолки часто оснащаются камерами, осветительными приборами, пожарной сигнализацией и многим другим. Для таких работ требуются специалисты, работающие с системам отопления, вентиляции и кондиционирования, которые по ходу работы оставляют отпечатки пальцев.
Еще одной проблемой потолка может стать протечка воды из соседней квартиры. В таком случае потолочные ПВХ-мембраны могут растягиваться и удерживать воду, которую впоследствии можно аккуратно слить через отверстие для люстры. Во многих случаях вода не оставляет пятен, но если было много мусора и ржавой воды, это могло испачкать материал, тогда его необходимо заменить.
К счастью, системы натяжных потолков взаимозаменяемы — старый материал можно аккуратно снять с профиля, заменив повреждённый материал на новый. Этот процесс займёт нескольких часов и потолок снова будет выглядеть как новый.
Если вы заметили пятно, лучше сразу удалить его, потому что со временем оно может въесться и потолок будет сложнее отмыть. При этом каждые три месяца стоит проводить по нему сухой тряпкой, чтобы собрать пыль.
Капитальную чистку с помощью моющих средств стоит проводить раз в год. Если натяжной потолок находится на кухне, где горячие пары от еды поднимаются вверх и оседают жирными пятнами, мойку стоит проводить каждые три месяца или по мере необходимости, рассказывает Тhevoicemag. Такая же проблема есть и в ванных комнатах с натяжными потолками — мыльный и известковый налет чаще всего становится проблемой в таких помещениях.
Натяжные потолки в большинстве случаев не требуют особого ухода, главное, не использовать при их мытье абразивные средства (порошки, соду), моющий пылесос, ацетон, хлор, средства с кислотой и горячую воду. Эксперты Barrisolwelch советуют обратить внимание на два важных аспекта:
Не стоит рисковать с обычными моющими средствами, а приобрести профессиональные, специально предназначенные для нежного материала ПВХ. В их составе обычно присутствует аммиак и антистатик, которые придают блеск без разводов и легко избавляют от пыли.
Натяжные потолки, не смотря на прочность, очень легко царапаются. При их мытье нужно использовать мягкий материал без абразивного и грубого волокна. Идеальным решением станет салфетки из микрофибры или замшевая ткань, но использовать их нужно в мокром виде, так как сухая может легко повредить ПВХ.
Если потолки слишком высокие и добраться до них сложно даже с помощью стола или стремянки, используйте обычную швабру с мягкой насадкой из микрофибры.
Автор канал «Ольга Уютный уголок» рассказала про свой лайфхак, который использует каждый год:
«В ведро наливаю 2 литра теплой воды и добавляю примерно полстакана кондиционера для белья. Он не оставляет следов и потолок не нужно долго натирать, чтобы избавиться его от разводов».