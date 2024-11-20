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Posted 20 ноября, 20:45

Published 20 ноября, 20:45

Modified 20 ноября, 20:47

Updated 20 ноября, 20:47

Как помыть потолок чисто и без разводов в домашних условиях

Как помыть натяжной потолок без разводов и стоит ли это делать после ремонта и потопа

20 ноября 2024, 20:45
Фото: 1MI. Как помыть потолок чисто и без разводов в домашних условиях
Что делать, если электрики оставили пятна на натяжном потолке или, еще хуже, сосед заливает сверху ржавой водой? В каких случаях можно отмыть потолок, сделав это правильно, а когда потребуется замена — эксперты рассказали о самых типичных ситуациях.

Многие люди устанавливают натяжные потолки, которые стали модным элементом домашнего интерьера. Этому есть несколько причин и самая распространённая из них заключается в том, что после установки потолок выглядит как готовый продукт. Это означает, что эта ткань не нуждается в дополнительной обработке, например, покраске или финишной отделке.

Преимущества установки натяжного потолка из ПВХ:

  1. Материал очень прочный, не теряет свой цвет с годами. Кроме того, при его производстве используются компоненты, которые не вредят здоровью человека.
  2. Эти потолки обладают хорошей звукоизоляцией и предотвращают эффект «эха».
  3. Такие потолки не горят, поэтому их установка в легковоспламеняющихся местах будет отличным решением.
  4. Высокие эстетические свойства — благодаря гладкой поверхности на него можно наносить любые изображения.
Преимущества натяжных потолковПреимущества натяжных потолков
Преимущества натяжных потолков. Фото: Изображение Midjourney

Проблемы натяжных потолков

Не смотря на множество преимуществ у этого покрытия есть некоторый недостаток — грязь. Дело в том, что современные потолки часто оснащаются камерами, осветительными приборами, пожарной сигнализацией и многим другим. Для таких работ требуются специалисты, работающие с системам отопления, вентиляции и кондиционирования, которые по ходу работы оставляют отпечатки пальцев.

Еще одной проблемой потолка может стать протечка воды из соседней квартиры. В таком случае потолочные ПВХ-мембраны могут растягиваться и удерживать воду, которую впоследствии можно аккуратно слить через отверстие для люстры. Во многих случаях вода не оставляет пятен, но если было много мусора и ржавой воды, это могло испачкать материал, тогда его необходимо заменить.

К счастью, системы натяжных потолков взаимозаменяемы — старый материал можно аккуратно снять с профиля, заменив повреждённый материал на новый. Этот процесс займёт нескольких часов и потолок снова будет выглядеть как новый.

Натяжной потолок на кухнеНатяжной потолок на кухне
Натяжной потолок на кухне. Фото: Изображение Midjourney

Сколько раз нужно мыть потолок

Если вы заметили пятно, лучше сразу удалить его, потому что со временем оно может въесться и потолок будет сложнее отмыть. При этом каждые три месяца стоит проводить по нему сухой тряпкой, чтобы собрать пыль.

Капитальную чистку с помощью моющих средств стоит проводить раз в год. Если натяжной потолок находится на кухне, где горячие пары от еды поднимаются вверх и оседают жирными пятнами, мойку стоит проводить каждые три месяца или по мере необходимости, рассказывает Тhevoicemag. Такая же проблема есть и в ванных комнатах с натяжными потолками — мыльный и известковый налет чаще всего становится проблемой в таких помещениях.

Как помыть натяжной потолок без разводов

Натяжные потолки в большинстве случаев не требуют особого ухода, главное, не использовать при их мытье абразивные средства (порошки, соду), моющий пылесос, ацетон, хлор, средства с кислотой и горячую воду. Эксперты Barrisolwelch советуют обратить внимание на два важных аспекта:

1. Специальное средство на основе спирта

Не стоит рисковать с обычными моющими средствами, а приобрести профессиональные, специально предназначенные для нежного материала ПВХ. В их составе обычно присутствует аммиак и антистатик, которые придают блеск без разводов и легко избавляют от пыли.

2. Используйте мягкую ткань

Натяжные потолки, не смотря на прочность, очень легко царапаются. При их мытье нужно использовать мягкий материал без абразивного и грубого волокна. Идеальным решением станет салфетки из микрофибры или замшевая ткань, но использовать их нужно в мокром виде, так как сухая может легко повредить ПВХ.

Как очистить натяжной потолок — пошаговое руководство:

  1. Распылите жидкое моющее средство непосредственно на потолок на расстоянии примерно 30 см
  2. Дайте ему отстояться в течение 5 минут
  3. С помощью чистой влажной ткани или губки протрите и промойте эластичный материал водой.
  4. Повторяйте третий шаг пока поверхность не станет выглядеть чистой.
  5. Сотрите излишки воды чистой влажной тканью.

Если потолки слишком высокие и добраться до них сложно даже с помощью стола или стремянки, используйте обычную швабру с мягкой насадкой из микрофибры.

Автор канал «Ольга Уютный уголок» рассказала про свой лайфхак, который использует каждый год:

«В ведро наливаю 2 литра теплой воды и добавляю примерно полстакана кондиционера для белья. Он не оставляет следов и потолок не нужно долго натирать, чтобы избавиться его от разводов».
Мойка натяжного потолка с помощью кондиционера для бельяМойка натяжного потолка с помощью кондиционера для белья
Мойка натяжного потолка с помощью кондиционера для белья. Фото: скриншот видео канала «Ольга Уютный уголок
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