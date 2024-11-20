Как помыть натяжной потолок без разводов и стоит ли это делать после ремонта и потопа

Капитальную чистку с помощью моющих средств стоит проводить раз в год. Если натяжной потолок находится на кухне, где горячие пары от еды поднимаются вверх и оседают жирными пятнами, мойку стоит проводить каждые три месяца или по мере необходимости, рассказывает Тhevoicemag. Такая же проблема есть и в ванных комнатах с натяжными потолками — мыльный и известковый налет чаще всего становится проблемой в таких помещениях.