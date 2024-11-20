Михайлов день — 21 ноября: история, народные традиции и приметы

На Руси Михайлов день стал временем, когда крестьяне завершали все осенние сельскохозяйственные работы и начинали неделю гуляний и праздничных обрядов. Этот период также называли «Михайловскими оттепелями» или «Михайловскими грязями», поскольку отмечали потепление, которое разжижало дороги, делая их труднопроходимыми. В народной памяти остались пословицы, такие как «Михайло путь порушил — не жди его до зимнего Николы», что символизировало затруднения в дороге.