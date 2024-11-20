Михайлов день — 21 ноября: история, народные традиции и приметы

Posted 20 ноября, 14:21
Published 20 ноября, 14:21
Modified 20 ноября, 14:21
Updated 20 ноября, 14:21
Архангел Михаил, один из самых почитаемых ангелов, известен как воин света, который защищает мир от темных сил. Считается, что он возглавил небесное войско, чтобы изгнать падших ангелов, следовавших за Люцифером. Его имя, что переводится как «кто, как Бог», символизирует веру и преданность Всевышнему.
Установление праздника в честь Архангела Михаила и других бесплотных сил небесных берет начало еще в IV веке. Именно тогда на Лаодикийском Соборе было принято постановление отмечать этот день, чтобы укреплять веру в силу небесного воинства и защиту Архангела Михаила.
На Руси Михайлов день стал временем, когда крестьяне завершали все осенние сельскохозяйственные работы и начинали неделю гуляний и праздничных обрядов. Этот период также называли «Михайловскими оттепелями» или «Михайловскими грязями», поскольку отмечали потепление, которое разжижало дороги, делая их труднопроходимыми. В народной памяти остались пословицы, такие как «Михайло путь порушил — не жди его до зимнего Николы», что символизировало затруднения в дороге.
В старину Михайлов день был также периодом для свадеб. Считалось, что браки, заключённые в это время, будут крепкими и счастливыми, так как сам Архангел Михаил благословляет союзы.
С самого утра в Михайлов день было принято отправляться в церковь, где проходили праздничные богослужения. Люди молились за своих родных и близких, просили Михаила о помощи и защите. После службы начинались веселье и обильное застолье, где хозяйки старались приготовить лучшие блюда, демонстрируя свое мастерство и достаток.
Праздничный стол на Михайлов день включал разнообразные мясные блюда: заливное из свинины или говядины, жаркое из картофеля с мясом, а также пироги с медом нового урожая — символ изобилия и богатства. Также было принято варить домашнее пиво, которое по традиции полагалось выпить до последней капли.
Задобривание дворового — еще одна интересная традиция этого дня. Дворовой, или дух, обитающий в хлеву и заботящийся о домашних животных, считался покровителем скота. Чтобы не обидеть дворового, хозяева оставляли в хлеву угощение и произносили благодарственные слова.
Народные приметы, связанные с Михайловым днем, занимают особое место. Наши предки умели наблюдать природу и по погодным признакам пытались предсказать, какой будет зима.
Также считалось, что если с утра Михайлова дня выглянуло солнце, зима будет морозной и снежной. А ясный день говорил о наступлении крепких зимних морозов.
Существуют и определенные запреты, которые должны были соблюдать наши предки. В Михайлов день запрещалось заниматься тяжелой работой, особенно ради выгоды. День следовало проводить мирно и благодушно, воздерживаться от ссор и конфликтов, так как любое недоброжелательство могло навлечь беды.
Что запрещалось в этот день: