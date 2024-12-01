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Posted 1 декабря, 16:48

Published 1 декабря, 16:48

Modified 1 декабря, 16:48

Updated 1 декабря, 16:48

В этот день было много обычаев с топором

Народные приметы на погоду 2 декабря — что нельзя делать в Авдеев день

1 декабря 2024, 16:48
Фото: 1MI. В этот день было много обычаев с топором
2 декабря — день, который в народном календаре связан с памятью пророка Авдия, также известного как Авдей Радетель. Этот праздник чтут как день семейного уюта, защиты дома и борьбы с нечистой силой.

Кто такой Авдей Радетель?

Пророк Авдий, которому посвящен день 2 декабря, жил в IX веке до нашей эры. Его имя переводится с еврейского как «слуга Господа». Родился он неподалёку от Вифарамы и служил домоправителем у царя Израиля Ахава. Авдий отличался праведной жизнью, даже когда вокруг царил разврат и отступление от веры.

Когда жена Ахава, Иезавель, начала гонения на последователей истинного Бога, Авдий спасал пророков, укрывая их в пещерах и принося им еду. Со временем он оставил царскую службу и стал спутником пророка Илии. Его книга пророчеств, сохранившаяся до наших дней, насчитывает лишь одну главу, но её содержание считается важным для библейской литературы.

На Руси пророка почитали как покровителя семейного очага и защитника от нечистой силы.

Авдий РадетельАвдий Радетель
Авдий Радетель. Фото: Икона

Традиции и обычаи

В народе Авдеев день воспринимался как время, когда нечисть особенно активна. Поэтому главной задачей было защитить дом и семью.

  1. Обряд с топором

    Одним из ключевых обычаев было «запирание» дома. Хозяин должен был обойти жильё, стуча обухом топора по косякам дверей и рамам окон. Этот ритуал отпугивал нечистую силу. В некоторых регионах для этой цели использовали серп или косу.

  2. Домашний уют

    Считалось важным весь день провести дома в кругу семьи. Зажигали свечи, пили горячие напитки, например, травяной чай с мёдом или сбитень — традиционный напиток на основе мёда и пряностей. Это помогало согреться и защититься от болезней.

  3. Защита скота

    Пастухи обходили стада с топором, веря, что этот обряд убережёт животных от сглаза и нападения хищников.

  4. Топор как оберег

    Топор клали под кровать беременным женщинам и младенцам, чтобы защитить их от злых духов.

Беременным под подушку клали топорБеременным под подушку клали топор
Беременным под подушку клали топор. Фото: 1MI

Чего нельзя делать 2 декабря?

  1. Ссоры и конфликты

    На Авдея категорически запрещалось ругаться с родственниками. Любая ссора могла навлечь беды и разлад в семье.

  2. Выходить из дома

    Лучше оставаться дома, поскольку нечисть могла встретиться на улице и «привести» болезни и несчастья.

  3. Открытые двери и окна

    Держать открытыми окна, двери и форточки нельзя: нечистая сила могла проникнуть в дом.

  4. Встречи с врагами

    Следовало избегать недоброжелателей. Любой конфликт в этот день мог привлечь в жизнь неприятности.

  5. Выбрасывать остатки еды

    Еду, оставшуюся после трапезы, нельзя выбрасывать. Её отдавали нуждающимся, домашним животным или птицам. Выбрасывание пищи сулило долги и бедность.

Окна в этот день держали закрытымиОкна в этот день держали закрытыми
Окна в этот день держали закрытыми. Фото: 1MI

Приметы на погоду

  • Снег и ветер — к суровой зиме и поздней весне.
  • Много снега — к богатому урожаю.
  • Ясное небо — к морозам, пасмурное — к потеплению.
  • Розовый закат — к снегопаду.
  • Если скотина бодается — ожидается метель.

Что предвещают сны?

Сны, увиденные в ночь на 2 декабря, считались вещими. Их рекомендовали запоминать, так как они могли подсказать события ближайшего будущего. Даже отсутствие снов воспринималось как благоприятный знак.

Сны в этот день считались вещимиСны в этот день считались вещими
Сны в этот день считались вещими. Фото: 1MI

Авдей Радетель напоминает о важности заботы о доме, мире в семье и защите от зла. Этот день — время для уединения, укрепления родственных связей и молитвы. Проводя Авдеев день в кругу близких, люди искали тепла и света не только в домах, но и в сердцах друг друга.

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#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Религия#Традиции#Народные приметы
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