Народные приметы на погоду 2 декабря — что нельзя делать в Авдеев день

Авдей Радетель напоминает о важности заботы о доме, мире в семье и защите от зла. Этот день — время для уединения, укрепления родственных связей и молитвы. Проводя Авдеев день в кругу близких, люди искали тепла и света не только в домах, но и в сердцах друг друга.