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Posted 19 ноября, 12:10

Published 19 ноября, 12:10

Modified 19 ноября, 12:12

Updated 19 ноября, 12:12

Идеальное тесто для пельменей и вареников, чтобы оно не разваривалось

Лью это в тесто для пельменей, чтобы оно не разлипалось и не разваривалось

19 ноября 2024, 12:10
Фото: 1MI. Идеальное тесто для пельменей и вареников, чтобы оно не разваривалось
Эластичное, тонкое и плотное: выверенный опытом идеальный рецепт для пельменей и вареников, которые не развариваются. Вы никогда не увидите плавающую в бульоне начинку, потому что лепится это тесто накрепко. Все дело в пропорциях и секретном ингредиенте, который есть на каждой кухне.

Приготовление домашних пельменей и вареников — не сложный, но утомительный процесс. Для того, чтобы налепить один килограмм этого блюда понадобиться не менее 1,5-2 часов кропотливого труда. При таких затратах конечно хочется, чтобы итоговый результат радовал, а домочадцы были в восторге от вашей стряпни.

Однако нередко получается, что отварные пельмени разошлись, разбухли и потеряли свой аппетитный вид. Что делать в таких случаях? Автор статьи не раз сталкивалась с подобными случаями:

«Я много раз пробовала лепить пельмени, так как мой муж ест только домашние и слепленные вручную. Пытаясь освоить это блюдо, каждый раз у меня они выходили на троечку с минусом, не смотря на то, что делала все по инструкции. Рецепты с названием „лучшее тесто“, „идеальные пельмени“ и т. д. оказались провальными, пока я не стала смотреть ролики именитых поваров. Как оказалось, все дело в правильных пропорциях».
Рецепт: Тесто для вареников с творогомРецепт: Тесто для вареников с творогом
Рецепт: Тесто для вареников с творогом. Фото: 1MI

Рецепт: Тесто для вареников и пельменей, которые не развариваются

Вам понадобиться:

  • 1 стакан муки
  • 1 яйцо
  • 2-3 столовые ложки воды
  • 1 столовая ложка растительного масла
  • 1 чайная ложка соли с маленькой горкой

Растительное масло придает тесту мягкость, а яйцо помогает сделать его эластичным, но при этом плотным. Минимальное количество воды в рецепте позволяет тонко раскатать пельмени и не сильно разбухнуть при варке.

Как готовить:

1. Все ингредиенты нужно выложить в миску и хорошенько размешать руками. Если есть дома хлебопечка, этот процесс можно автоматизировать, но не позволяйте тесту замешиваться там дольше 20 минут.

2. Приготовленную основу переложите в пакет и уберите в холодильник на 30 минут для образования клейковины.

3. По истечении времени выложите тесто на стол, присыпанный мукой, и еще раз помните его, чтобы оно перестало клеиться к рукам. Идеальное тесто должно быть как мочка уха.

4. Раскатайте заготовку в тонкий пласт, вырежьте стаканом кружочки и используйте начинку по желанию: для пельменей свино-говяжий фарш с мелким луком и солью, для вареников — творог с сахаром, вишню или картофель.

5. Выкладывайте готовые вареники на присыпанную мукой доску, чтобы они не касались друг друга.

Тесто для вареников и пельменейТесто для вареников и пельменей
Тесто для вареников и пельменей. Фото: 1MI

Отваривайте пельмени в кипящей подсоленной воде с лавровым листом и черным перцем около 7 минут после всплытия. Для вареников с готовой начинкой достаточно 5 минут в бульоне с солью.

Рецепт теста для пельменейРецепт теста для пельменей
Рецепт теста для пельменей. Фото: 1MI

«Мои последние вареники получились идеальными: они разбухли не больше чем на 10%, вся начинка целая, а тесто получилось тонкое — идеальное сочетание пропорций вкуса».

Рецепт теста для вареников с творогомРецепт теста для вареников с творогом
Рецепт теста для вареников с творогом. Фото: 1MI

Ранее мы рассказывали, как приготовить картофельное пюре на миллион и в какие лунные дни ноября нужно квасить капусту, чтобы она не пропала.

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