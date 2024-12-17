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Posted 16 декабря, 21:02

Published 16 декабря, 21:02

Modified 16 декабря, 21:02

Updated 16 декабря, 21:02

Набор для вышивания

Бабий день, или почему нельзя шить, вязать и резать 17 декабря

16 декабря 2024, 21:02
Фото: 1MI. Набор для вышивания
17 декабря православные христиане чтят память святой Варвары Илиопольской, великомученицы, жившей в III–IV веках. В народном календаре этот день получил название «Варварин день» или «Варвара Морозница», поскольку с этого времени начинались сильные зимние морозы.

История святой Варвары

Святая Варвара родилась в городе Илиополь (ныне территория Сирии) в семье богатого язычника Диоскора. Опасаясь за честь своей красивой дочери, он запер её в башне. Однако уединение позволило Варваре размышлять о смысле жизни, и она пришла к вере в единого Творца. Позже девушка познакомилась с христианами, приняла крещение и отвергла языческие традиции своей семьи.

Узнав о выборе дочери, Диоскор разгневался. Он подверг её жестоким пыткам, но Варвара осталась непреклонной в своей вере. В конце концов, по приказу правителя, отец сам обезглавил девушку. Сразу после этого Диоскор был поражён молнией, что народ воспринял как Божье наказание.

Святая Варвара стала символом мужества и верности вере. На Руси её особенно почитали как защитницу женщин, беременных и путешественников.

Святая ВарвараСвятая Варвара
Святая Варвара. Фото: Икона

Обычаи и традиции 17 декабря

В народе день святой Варвары отмечался как «Бабий день», уделяемый женским заботам и домашним делам. Считалось, что зимой начинают активизироваться злые духи, поэтому женщины старались больше времени проводить дома, занимаясь хозяйством.

Что можно делать 17 декабря

  1. Посещение храма. Люди шли на утреннюю службу, молились святой Варваре за здоровье семьи и благополучие.
  2. Уборка и приготовление. Женщины убирали в доме, стирали, готовили сладости. Это считалось подготовкой к наступающим зимним праздникам.
  3. Молитвы и обряды. Девушки, желающие выйти замуж, молились святой Варваре о скором браке. Беременные просили у неё лёгких родов.

Народные приметы

  • Яркие звёзды на ночном небе — к сильным морозам, а весна будет поздней.
  • Алый закат — следующий день обещает быть солнечным, но морозным.
  • Дым из трубы поднимается вверх — к морозам, стелется по земле — к оттепели.
Алый закат обещает морозыАлый закат обещает морозы
Алый закат обещает морозы. Фото: 1MI

Что нельзя делать 17 декабря

День святой Варвары сопровождался множеством запретов, связанных с защитой от бед и духов. Среди них:

  1. Путешествия. Считалось, что отправляться в дорогу опасно: морозы, дикие звери и злые духи могли причинить вред путникам.
  2. Рукоделие. Запрещалось шить, вязать и использовать острые предметы — это могло привести к порезам, которые считались «дурным знаком».
  3. Конфликты. Ругаться и сквернословить строго запрещалось, чтобы не навлечь беду на дом.
  4. Долги. Давать в долг продукты, особенно соль, считалось плохой приметой, обещающей ссоры и разлад в семье.

Для мужчин существовал особый запрет — нельзя было повышать голос на женщин. Нарушителей ожидали болезни или другие несчастья.

Не берите в долгНе берите в долг
Не берите в долг. Фото: 1MI

Варварин день как часть народной культуры

Несмотря на строгость обычаев, этот день был наполнен особым теплом и заботой о близких. Вечера посвящали семейным беседам, рассказам о будущем Рождестве и воспоминаниям о предках. Люди старались избегать ссор, чтобы встретить праздничный период в мире и гармонии.

Сегодня мы обращаемся к этим традициям не для того, чтобы слепо следовать приметам, а чтобы понять, чем жили наши предки и как формировалась их духовная жизнь. Варварин день напоминает нам о важности заботы о близких и гармонии в семье.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Праздник#Традиции#Приметы#Молитвы#Запреты#Христианство
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