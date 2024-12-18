Дважды проиндексируют пенсии в 2025 году: кому и насколько

Posted 18 декабря, 12:30
Published 18 декабря, 12:30
Modified 18 декабря, 12:32
Updated 18 декабря, 12:32
В среду, 18 декабря 2024 года, в Отделении Социального фонда России по Новосибирской области состоялась встреча специалистов различных ведомств. Главной темой обсуждения стало повышение пенсий в 2025 году. Предполагается, что пенсии будут повышены в январе и апреле.
Согласно заявлению начальника управления установления пенсий Светланы Блинкевич, страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января 2025 года на 7,3%. Это повышение затронет всех получателей страховых пенсий, включая работающих пенсионеров. Средний размер страховой пенсии в Новосибирской области увеличится на 1 634 рубля 94 копейки и составит 24 059 рублей 12 копеек.
Это повышение является частью федеральной программы и рассчитано с учетом прогнозируемого уровня инфляции. Таким образом, уже в январе пенсионеры получат увеличенные выплаты.
Социальные пенсии будут увеличены с 1 апреля 2025 года. Индексация составит 14,75%, что значительно превышает стандартные показатели прошлых лет. Средний размер социальной пенсии в регионе вырастет с 13 475 рублей 96 копеек до 15 456 рублей 93 копеек.
Такое повышение направлено на поддержку пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, и семей с детьми, потерявшими кормильца. Это решение позволит улучшить качество жизни самых уязвимых категорий граждан.
С 2025 года Социальный фонд России возобновит индексацию пенсий работающим пенсионерам. Однако методика расчета будет отличаться от стандартной. Размер повышения будет рассчитываться исходя из суммы, которую пенсионер мог бы получать, если бы прекратил трудовую деятельность.
Максимальная прибавка ждет тех, кто уволился с работы: их пенсии будут скорректированы с учетом всех пропущенных индексаций. Это позволит справедливо распределить дополнительные средства между работающими и неработающими пенсионерами.
Особое внимание уделено пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы. С января 2025 года им начнут выплачивать ежемесячную доплату в размере 1 200 рублей. Эти средства будут начисляться автоматически, без необходимости подачи заявлений. Это нововведение облегчит финансовое положение пожилых граждан и инвалидов.