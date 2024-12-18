Дважды проиндексируют пенсии в 2025 году: кому и насколько

С 2025 года Социальный фонд России возобновит индексацию пенсий работающим пенсионерам. Однако методика расчета будет отличаться от стандартной. Размер повышения будет рассчитываться исходя из суммы, которую пенсионер мог бы получать, если бы прекратил трудовую деятельность.