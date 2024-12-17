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Posted 17 декабря, 14:23

Published 17 декабря, 14:23

Modified 17 декабря, 14:25

Updated 17 декабря, 14:25

Деньги в руках

13-я пенсия в декабре 2024 года: кому ждать выплат

17 декабря 2024, 14:23
Фото: 1MI. Деньги в руках
Вопрос о назначении 13-й пенсии, ежегодно возникающий к концу года, вновь активно обсуждается в 2024 году. Эта инициатива привлекает внимание миллионов пенсионеров, которые надеются на дополнительную финансовую поддержку в преддверии новогодних праздников.

Что такое 13-я пенсия?

13-я пенсия — это дополнительная выплата пенсионерам, которая могла бы стать ежегодной традицией, направленной на улучшение их материального положения перед Новым годом. Инициатива часто обсуждается в Государственной думе, однако она пока так и не нашла отражения в реальной политике.

Основная идея тринадцатой пенсии заключается в предоставлении пенсионерам возможности подготовиться к праздникам: приобрести подарки, продукты или просто отложить средства на важные нужды. Однако воплощение этого предложения сталкивается с рядом финансовых и юридических препятствий.

Деньги в рукахДеньги в руках
Деньги в руках. Фото: 1MI

Попытки внедрения тринадцатой пенсии

В последние годы депутаты от разных партий регулярно поднимают вопрос о необходимости дополнительных выплат пенсионерам. Рассмотрим ключевые этапы этой инициативы:

2021 год: Партии ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение законопроекты о введении 13-й пенсии перед Новым годом. Однако предложения были отклонены из-за отсутствия поддержки большинства депутатов.

2023 год: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выплату 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Идея была направлена на создание более персонализированной финансовой помощи, но проект был отклонён из-за несоответствия законодательным требованиям.

2024 год: Осенью Борис Чернышов и Сергей Миронов вновь подняли вопрос о тринадцатой пенсии. Миронов направил официальное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, указав на рост доходов бюджета от обязательного пенсионного страхования. Несмотря на эту инициативу, конкретных решений пока не принято.

Пачка денегПачка денег
Пачка денег. Фото: 1MI

Почему законопроекты отклоняют?

Каждый раз причина отклонения законопроектов о тринадцатой пенсии сводится к следующим аргументам:

  • Отсутствие источников финансирования. Правительство утверждает, что реализация этой инициативы потребует значительных дополнительных расходов из бюджета.

  • Неравенство выплат. Если тринадцатая пенсия рассчитывалась бы на основе текущей пенсии, её размер был бы разным для получателей минимальных и высоких пенсий, что могло бы вызвать недовольство среди пенсионеров.

  • Несоответствие Конституции. Некоторые законопроекты возвращались на доработку из-за процедурных ошибок или отсутствия необходимых заключений.

Актуальная ситуация на декабрь 2024 года

На данный момент тринадцатая пенсия в России официально не утверждена. Законопроекты о её введении находятся на стадии обсуждений, но решение о дополнительной выплате в этом году не принято. Высока вероятность, что и в 2024 году пенсионеры останутся без долгожданной материальной поддержки.

Деньги в конвертеДеньги в конверте
Деньги в конверте. Фото: 1MI

Альтернативные меры поддержки пенсионеров

Хотя тринадцатая пенсия остаётся недостижимой целью, в 2024 году пенсионерам предложат другие формы поддержки:

  1. Индексация пенсий. В январе 2025 года размер пенсий будет увеличен с учётом уровня инфляции. Работающие пенсионеры также получат перерасчёт.

  2. Авансовая выплата пенсий. Пожилые люди, получающие пенсии в начале месяца, смогут воспользоваться январской пенсией ещё в конце декабря, что частично компенсирует отсутствие тринадцатой выплаты.

  3. Социальные программы. Местные органы власти предлагают льготы на оплату коммунальных услуг, дотации и поддержку малоимущим пенсионерам.

Все о 13-й зарплате и можно ли ее получить перед Новым годом-2025
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#Алина Гурицкая#Общество#Выплаты#Россия#Индексация#Пенсионеры#Законопроект#Новый год#Пенсия#Финансовая поддержка
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