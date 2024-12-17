13-я пенсия в декабре 2024 года: кому ждать выплат

Posted 17 декабря, 14:23
Published 17 декабря, 14:23
Modified 17 декабря, 14:25
Updated 17 декабря, 14:25
13-я пенсия — это дополнительная выплата пенсионерам, которая могла бы стать ежегодной традицией, направленной на улучшение их материального положения перед Новым годом. Инициатива часто обсуждается в Государственной думе, однако она пока так и не нашла отражения в реальной политике.
Основная идея тринадцатой пенсии заключается в предоставлении пенсионерам возможности подготовиться к праздникам: приобрести подарки, продукты или просто отложить средства на важные нужды. Однако воплощение этого предложения сталкивается с рядом финансовых и юридических препятствий.
В последние годы депутаты от разных партий регулярно поднимают вопрос о необходимости дополнительных выплат пенсионерам. Рассмотрим ключевые этапы этой инициативы:
2021 год: Партии ЛДПР и «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение законопроекты о введении 13-й пенсии перед Новым годом. Однако предложения были отклонены из-за отсутствия поддержки большинства депутатов.
2023 год: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил выплату 13-й пенсии ко дню рождения пенсионера. Идея была направлена на создание более персонализированной финансовой помощи, но проект был отклонён из-за несоответствия законодательным требованиям.
2024 год: Осенью Борис Чернышов и Сергей Миронов вновь подняли вопрос о тринадцатой пенсии. Миронов направил официальное обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину, указав на рост доходов бюджета от обязательного пенсионного страхования. Несмотря на эту инициативу, конкретных решений пока не принято.
Каждый раз причина отклонения законопроектов о тринадцатой пенсии сводится к следующим аргументам:
Отсутствие источников финансирования. Правительство утверждает, что реализация этой инициативы потребует значительных дополнительных расходов из бюджета.
Неравенство выплат. Если тринадцатая пенсия рассчитывалась бы на основе текущей пенсии, её размер был бы разным для получателей минимальных и высоких пенсий, что могло бы вызвать недовольство среди пенсионеров.
Несоответствие Конституции. Некоторые законопроекты возвращались на доработку из-за процедурных ошибок или отсутствия необходимых заключений.
На данный момент тринадцатая пенсия в России официально не утверждена. Законопроекты о её введении находятся на стадии обсуждений, но решение о дополнительной выплате в этом году не принято. Высока вероятность, что и в 2024 году пенсионеры останутся без долгожданной материальной поддержки.
Хотя тринадцатая пенсия остаётся недостижимой целью, в 2024 году пенсионерам предложат другие формы поддержки:
Индексация пенсий. В январе 2025 года размер пенсий будет увеличен с учётом уровня инфляции. Работающие пенсионеры также получат перерасчёт.
Авансовая выплата пенсий. Пожилые люди, получающие пенсии в начале месяца, смогут воспользоваться январской пенсией ещё в конце декабря, что частично компенсирует отсутствие тринадцатой выплаты.
Социальные программы. Местные органы власти предлагают льготы на оплату коммунальных услуг, дотации и поддержку малоимущим пенсионерам.