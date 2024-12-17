13-я пенсия в декабре 2024 года: кому ждать выплат

На данный момент тринадцатая пенсия в России официально не утверждена. Законопроекты о её введении находятся на стадии обсуждений, но решение о дополнительной выплате в этом году не принято. Высока вероятность, что и в 2024 году пенсионеры останутся без долгожданной материальной поддержки.