«Катастрофическая ситуация»: сибиряки пожаловались на слив канализации в реку

Утверждается, что на протяжении нескольких лет жильцы самостоятельно собирали средства на ремонт ЖКХ, нанимали технику. К тем же сетям, что и жилые дома, подключены объекты социальной инфраструктуры: школа, детсад, Дом культуры, а также несколько магазинов, гостиница и здание администрации. По словам местных жителей, администрация не следит за ситуацией.