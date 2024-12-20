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Posted 20 декабря, 13:05

Published 20 декабря, 13:05

Modified 20 декабря, 13:24

Updated 20 декабря, 13:24

Реку загрязняют отходы

«Катастрофическая ситуация»: сибиряки пожаловались на слив канализации в реку

20 декабря 2024, 13:05
Фото: 1MI. Реку загрязняют отходы

В новосибирском селе реку загрязняют канализационные отходы

В с. Новоцелинное в реку Карасук потекли канализационные отходы. На ситуацию пожаловались местные жители в социальных сетях.

Сибиряки из с. Новоцелинного заявили о проблеме с забитым центральным коллектором. Отходы из него уходят прямо в р. Карасук. По их словам, у коллектора нет хозяина, поэтому никто не следит за его состоянием должным образом.

Утверждается, что на протяжении нескольких лет жильцы самостоятельно собирали средства на ремонт ЖКХ, нанимали технику. К тем же сетям, что и жилые дома, подключены объекты социальной инфраструктуры: школа, детсад, Дом культуры, а также несколько магазинов, гостиница и здание администрации. По словам местных жителей, администрация не следит за ситуацией.

Кроме того, поблизости расположены заброшенные дома, также оставленные без внимания: стены отходят, фундамент рассыпается, в трубах перемерзает вода.

Видео: Источник видео: телеграмм-канал Mash Siberia. Реку загрязняют отходы
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