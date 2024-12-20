«Катастрофическая ситуация»: сибиряки пожаловались на слив канализации в реку

Posted 20 декабря, 13:05
Published 20 декабря, 13:05
Modified 20 декабря, 13:24
Updated 20 декабря, 13:24
Сибиряки из с. Новоцелинного заявили о проблеме с забитым центральным коллектором. Отходы из него уходят прямо в р. Карасук. По их словам, у коллектора нет хозяина, поэтому никто не следит за его состоянием должным образом.
Утверждается, что на протяжении нескольких лет жильцы самостоятельно собирали средства на ремонт ЖКХ, нанимали технику. К тем же сетям, что и жилые дома, подключены объекты социальной инфраструктуры: школа, детсад, Дом культуры, а также несколько магазинов, гостиница и здание администрации. По словам местных жителей, администрация не следит за ситуацией.
Кроме того, поблизости расположены заброшенные дома, также оставленные без внимания: стены отходят, фундамент рассыпается, в трубах перемерзает вода.