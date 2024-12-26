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Posted 26 декабря, 11:37

Published 26 декабря, 11:37

Modified 26 декабря, 11:39

Updated 26 декабря, 11:39

Фигурантка дела продолжит отбывать наказание

Осужденная по делу «Зимней вишни» отозвала прошение о свободе в Новосибирске

26 декабря 2024, 11:37
Фото: 1MI. Фигурантка дела продолжит отбывать наказание
Чиновница, отбывающая наказание в колонии в Новосибирске, отозвала прошение о досрочном освобождении. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента НСО.

В 2021 году суд признал экс-начальницу кемеровского Госстройнадзора Танзилю Комкову виновной в получении взяток при строительстве ТЦ «Зимняя вишня», из-за чего здание с многочисленными нарушениями ввели в эксплуатацию.

Суд приговорил Комкову к 18 годам заключения и штрафу в 80 миллионов рублей. Сторона защиты ходатайствовала о досрочном освобождении, ссылаясь на состояние здоровья осужденной, которое якобы не позволит женщине отбыть полный срок наказания. Сегодня во время заседания адвокат отозвал данное ходатайство.

Сейчас фигурантка дела отбывает наказание в ФКУ ИК-9 ГУФСИН РФ по Новосибирской области.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Пламя охватило все здание, противопожарная система, как и аварийное освещение, не сработали, все эвакуационные выходы оказались закрыты. В огне погибло 60 человек, больше половины из них — дети.

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