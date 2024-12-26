Осужденная по делу «Зимней вишни» отозвала прошение о свободе в Новосибирске

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Пламя охватило все здание, противопожарная система, как и аварийное освещение, не сработали, все эвакуационные выходы оказались закрыты. В огне погибло 60 человек, больше половины из них — дети.