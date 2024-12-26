Осужденная по делу «Зимней вишни» отозвала прошение о свободе в Новосибирске

Posted 26 декабря, 11:37
Published 26 декабря, 11:37
Modified 26 декабря, 11:39
Updated 26 декабря, 11:39
В 2021 году суд признал экс-начальницу кемеровского Госстройнадзора Танзилю Комкову виновной в получении взяток при строительстве ТЦ «Зимняя вишня», из-за чего здание с многочисленными нарушениями ввели в эксплуатацию.
Суд приговорил Комкову к 18 годам заключения и штрафу в 80 миллионов рублей. Сторона защиты ходатайствовала о досрочном освобождении, ссылаясь на состояние здоровья осужденной, которое якобы не позволит женщине отбыть полный срок наказания. Сегодня во время заседания адвокат отозвал данное ходатайство.
Сейчас фигурантка дела отбывает наказание в ФКУ ИК-9 ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Пламя охватило все здание, противопожарная система, как и аварийное освещение, не сработали, все эвакуационные выходы оказались закрыты. В огне погибло 60 человек, больше половины из них — дети.