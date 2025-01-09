Новогоднее безумие: что не так с новосибирскими ПВЗ и массовыми возвратами

Posted 9 января, 12:56
Published 9 января, 12:56
Modified 9 января, 12:58
Updated 9 января, 12:58
Некоторые пользователи маркетплейсов прибегают к частому возврату товаров, которые им больше не нужны. Неоправданный возврат товаров надлежащего качества затрагивает как правило дорогую одежду, которая приобретается для корпоратива и новогоднюю атрибутику: елки, гирлянды, игрушки и многие другие позиции.
Клиенты приносят на ПВЗ использованные товары и требуют возврата, ссылаясь на то, что обнаружили какие-то дефекты или несоответствие, которых ранее не было. При этом сотрудники не могут отказать, так как по закону потребитель имеет право вернуть товар, который ему не подходит, в течении двух недель. Однако далеко не все клиенты приносят заказ в том виде, в котором он пришел к ним.
Из-за потребительского экстремизма, продавцы сталкиваются с большими издержками, реализуя при этом гораздо меньшее количество товара. Однако на проблему есть и позитивный взгляд: некоторые отмечают снижение количества возвратов в этом году по сравнению с двумя предыдущими.
Для решения данной проблемы, некоторые маркетплейсы пробуют ввести ограничения на возврат товаров и обязательную предоплату. Ранее инициатива ФОСТ, предлагающая ввести так называемый рейтинг для покупателей, не получила поддержки.