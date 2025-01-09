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Posted 9 января, 12:56

Published 9 января, 12:56

Modified 9 января, 12:58

Updated 9 января, 12:58

Украшения массово возвращают после праздников

Новогоднее безумие: что не так с новосибирскими ПВЗ и массовыми возвратами

9 января 2025, 12:56
Фото: София Самарина. atas.info. Украшения массово возвращают после праздников

Сотрудники ПВЗ в Новосибирске жалуются на массовый покупательский экстремизм

Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Сотрудники пунктов выдачи заказов с популярных маркетплейсов пожаловались на колоссальное количество возвратов, обвинив клиентов в покупательском экстремизме.

Некоторые пользователи маркетплейсов прибегают к частому возврату товаров, которые им больше не нужны. Неоправданный возврат товаров надлежащего качества затрагивает как правило дорогую одежду, которая приобретается для корпоратива и новогоднюю атрибутику: елки, гирлянды, игрушки и многие другие позиции.

Клиенты приносят на ПВЗ использованные товары и требуют возврата, ссылаясь на то, что обнаружили какие-то дефекты или несоответствие, которых ранее не было. При этом сотрудники не могут отказать, так как по закону потребитель имеет право вернуть товар, который ему не подходит, в течении двух недель. Однако далеко не все клиенты приносят заказ в том виде, в котором он пришел к ним.

Из-за потребительского экстремизма, продавцы сталкиваются с большими издержками, реализуя при этом гораздо меньшее количество товара. Однако на проблему есть и позитивный взгляд: некоторые отмечают снижение количества возвратов в этом году по сравнению с двумя предыдущими.

Для решения данной проблемы, некоторые маркетплейсы пробуют ввести ограничения на возврат товаров и обязательную предоплату. Ранее инициатива ФОСТ, предлагающая ввести так называемый рейтинг для покупателей, не получила поддержки.

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