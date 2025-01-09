Новогоднее безумие: что не так с новосибирскими ПВЗ и массовыми возвратами

Клиенты приносят на ПВЗ использованные товары и требуют возврата, ссылаясь на то, что обнаружили какие-то дефекты или несоответствие, которых ранее не было. При этом сотрудники не могут отказать, так как по закону потребитель имеет право вернуть товар, который ему не подходит, в течении двух недель. Однако далеко не все клиенты приносят заказ в том виде, в котором он пришел к ним.