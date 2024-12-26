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Posted 26 декабря, 13:47

Published 26 декабря, 13:47

Modified 26 декабря, 13:49

Updated 26 декабря, 13:49

Черная луна взойдет над Новосибирском в новогоднюю ночь

Черная луна взойдет над Новосибирском в новогоднюю ночь

26 декабря 2024, 13:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год в Новосибирске 2025
Необычное явление в ночь уходящего года объяснили астрофизики НГУ.

В новогоднюю ночь сибиряки смогут увидеть мистическое предвестие наступающего 2025 года — необычно темную луну. Специалисты объяснили, что это обусловлено прохождением Луны своей пятой фазы (обычно их всего 4 в месяце).

Альфия Нестеренко, завкафедры НГУ, рассказала о природе загадочного явления. По ее словам, земной спутник будет обращен к нам неосвещенной стороной, из-за чего будет создаваться иллюзия невидимости.

Увидеть мистическое явление невооруженным глазом получится только при том условии, если рядом произойдет, например, яркая вспышка метеорита.

Ранее новосибирцы могли наблюдать яркий метеорный поток. А также в сеть попали снимки метеорита, упавшего в Сибири.

Завораживающие снимки: гигантский метеорит упал в Сибири
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