Черная луна взойдет над Новосибирском в новогоднюю ночь

Posted 26 декабря, 13:47
Published 26 декабря, 13:47
Modified 26 декабря, 13:49
Updated 26 декабря, 13:49
В новогоднюю ночь сибиряки смогут увидеть мистическое предвестие наступающего 2025 года — необычно темную луну. Специалисты объяснили, что это обусловлено прохождением Луны своей пятой фазы (обычно их всего 4 в месяце).
Альфия Нестеренко, завкафедры НГУ, рассказала о природе загадочного явления. По ее словам, земной спутник будет обращен к нам неосвещенной стороной, из-за чего будет создаваться иллюзия невидимости.
Увидеть мистическое явление невооруженным глазом получится только при том условии, если рядом произойдет, например, яркая вспышка метеорита.
Ранее новосибирцы могли наблюдать яркий метеорный поток. А также в сеть попали снимки метеорита, упавшего в Сибири.