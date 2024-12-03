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Posted 3 декабря, 17:00

Published 3 декабря, 17:00

Modified 3 декабря, 18:52

Updated 3 декабря, 18:52

Яркий след кометы, пролетевшей над Сибирью, попал на видео

Завораживающие снимки: гигантский метеорит упал в Сибири

3 декабря 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney.

Яркий след кометы, пролетевшей над Сибирью, попал на видео

Метеорит упал накануне ночью в Якутии между Олёкминском и Ленском. Местным жителям удалось запечатлеть яркий след, оставленный на небе этим уникальным явлением.

Ученым удалось рассчитать точные координаты и время приземления небесного тела — они оказались верными. Роскосмос сообщил о вхождении в атмосферу астероида размером от 0,5 до 2 метров. Метеорит вошел в атмосферу в 01.14 по местному времени в 110 км северо-западнее от Олёкминска, в 200 км восточнее от Ленска, и в 600 км западнее от Якутска.

За метеоритом с названием «C0WEPC5» наблюдали ученые по всему миру, в частности, данные о его появлении появились в обсерваториях в США и на Гавайский островах. Это первый случай, когда удалось предсказать появление астероида над Россией, и всего 11 случай спрогнозированного появления метеорита в мире.

Силами местного МЧС была обеспечена готовность на случаи возникновения ЧС. Однако астероид сгорел в атмосфере, не причинив вреда. Зато сибирякам удалось сделать завораживающие кадры падения небесного тела. В социальных сетях увиденным поделились жители Олёкминска, Ленска, Вилюйска, Якутска. Видео с яркой вспышкой над Олекмой поделились в телеграмм-канале «Якутск Вечерний».

Видео: Изображение Midjourney. Видео: соцсети
Завораживающе зрелище: северное сияние озарило Сибирь
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