Завораживающие снимки: гигантский метеорит упал в Сибири

Ученым удалось рассчитать точные координаты и время приземления небесного тела — они оказались верными. Роскосмос сообщил о вхождении в атмосферу астероида размером от 0,5 до 2 метров. Метеорит вошел в атмосферу в 01.14 по местному времени в 110 км северо-западнее от Олёкминска, в 200 км восточнее от Ленска, и в 600 км западнее от Якутска.