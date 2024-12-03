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Posted 3 декабря, 12:04

Published 3 декабря, 12:04

Modified 3 декабря, 12:06

Updated 3 декабря, 12:06

Космический пейзаж

Сегодня на Россию упадет метеорит — чего опасаться жителям Новосибирска

3 декабря 2024, 12:04
Фото: Изображение Midjourney. Космический пейзаж

Астероид упадет в Якутии 3 декабря

На территорию России уже сегодня упадет метеорит. Он приблизится к Земле в 19:17 по московскому времени.

Сегодня, 3 декабря, на территорию России войдет космическое тело — небольшой астероид размером около метра. Ожидается, что он сгорит в атмосфере, однако явление можно будет наблюдать в небе над Якутией. Астероид войдет в атмосферу Земли в 19:17 по московскому времени. Падения стоит ждать в районе между поселками Олекминск и Ленск, где явление будет наиболее заметным.

Специалисты отмечают, что небесное тело сгорит при входе в плотные слои атмосферы, создавая яркую вспышку, которую можно будет увидеть с расстояния до 700 километров. Жители Олёкминска смогут наблюдать огненный шар прямо над головой, а в Якутске явление будет видно низко на западном горизонте.

Астрономы обещают яркую вспышку в небе и грохот, который сопровождает сгорание таких объектов. Тем, кто хочет запечатлеть момент, рекомендуется приготовиться к съемке за несколько минут до расчётного времени. По словам специалистов, астероид абсолютно безопасен. Его размер (около метра) исключает серьезные последствия: до поверхности Земли могут долететь только небольшие фрагменты.

Объект был зафиксирован утром 3 декабря учными американской обсерватории Китт-Пик. Это всего одиннадцатый случай в истории, когда падение астероида удалось предсказать заранее. Современные телескопы обладают высокой точностью, позволяя обнаруживать даже мелкие космические тела, однако системы предотвращения угроз до сих пор не созданы.

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#Алина Гурицкая#Наука#Новосибирск#Космос#Метеорит#Комета#Астероид#Метеор
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