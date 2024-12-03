Сегодня на Россию упадет метеорит — чего опасаться жителям Новосибирска

Сегодня, 3 декабря, на территорию России войдет космическое тело — небольшой астероид размером около метра. Ожидается, что он сгорит в атмосфере, однако явление можно будет наблюдать в небе над Якутией. Астероид войдет в атмосферу Земли в 19:17 по московскому времени. Падения стоит ждать в районе между поселками Олекминск и Ленск, где явление будет наиболее заметным.