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Posted 10 января, 14:19

Published 10 января, 14:19

Modified 10 января, 14:27

Updated 10 января, 14:27

Кроссовер сбил пешехода в Новосибирске

Кроссовер сбил пешехода в Новосибирске

10 января 2025, 14:19
Фото: 1MI.
Кроссовер наехал на пешехода, после чего столкнулся со встречным автомобилем. Видео с места ДТП попало в социальные сети.

10 января в вечернее время на перекрестке Каменской и Крылова кроссовер Hyundai Creta сбил мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.

После происшествия водитель попытался уехать с места ДТП, однако сразу въехал в автомобиль, двигавшийся во встречном направлении.

О состоянии пострадавшего на данный момент неизвестно.

На место прибыли сотрудники МЧС. Выяснилось, что водитель Hyundai Creta в момент столкновения был пьян, поэтому попытался скрыться. Пострадало три автомобиля.

Ранее в ДТП на трассе в Новосибирской области пострадали дети.

Видео: 1MI. Источник видео: тгк АСТ-54 Black
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