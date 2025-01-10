Кроссовер сбил пешехода в Новосибирске

Posted 10 января, 14:19
Published 10 января, 14:19
Modified 10 января, 14:27
Updated 10 января, 14:27
10 января в вечернее время на перекрестке Каменской и Крылова кроссовер Hyundai Creta сбил мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу.
После происшествия водитель попытался уехать с места ДТП, однако сразу въехал в автомобиль, двигавшийся во встречном направлении.
О состоянии пострадавшего на данный момент неизвестно.
На место прибыли сотрудники МЧС. Выяснилось, что водитель Hyundai Creta в момент столкновения был пьян, поэтому попытался скрыться. Пострадало три автомобиля.
Ранее в ДТП на трассе в Новосибирской области пострадали дети.