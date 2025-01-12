В Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО из свадебных платьев

Однако не все платья подходят для такой работы. Некоторые материалы имеют блестящие элементы, которые легко обнаруживаются тепловизорами и квадрокоптерами. Поэтому волонтеры тщательно отбирают ткани, а готовые изделия тестируются на полигонах перед отправкой на фронт. Помимо переработки свадебных платьев, для изготовления сетей используются и специализированные материалы, закупаемые на средства, собранные жителями и предпринимателями города.