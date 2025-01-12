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Posted 12 января, 09:03

Published 12 января, 09:03

Modified 12 января, 09:05

Updated 12 января, 09:05

Работа волонтеров

В Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО из свадебных платьев

12 января 2025, 09:03
Фото: BAZA. Работа волонтеров
В Новосибирске волонтеры находят необычные способы поддержки участников специальной военной операции (СВО) и плетут маскировочные сети из плаьтев.

По словам волонтеров, в городе работает 18 пунктов по плетению маскировочных сетей. Платья для переработки поступают не только от жительниц Новосибирска, но и из других городов России, включая Москву. Зимой этот материал особенно востребован: белоснежные ткани идеально сливаются с заснеженными ландшафтами.

Однако не все платья подходят для такой работы. Некоторые материалы имеют блестящие элементы, которые легко обнаруживаются тепловизорами и квадрокоптерами. Поэтому волонтеры тщательно отбирают ткани, а готовые изделия тестируются на полигонах перед отправкой на фронт. Помимо переработки свадебных платьев, для изготовления сетей используются и специализированные материалы, закупаемые на средства, собранные жителями и предпринимателями города.

Маскировочная сеть
Маскировочная сеть. Фото: BAZA

Помимо создания маскировочных сетей, волонтеры из Новосибирска активно собирают и передают военным современные средства связи, квадрокоптеры, тепловизоры и другое оборудование. Власти региона оказывают поддержку в логистике, обеспечивая своевременную доставку грузов в зону СВО.

Волонтерская деятельность охватывает и работу с подрастающим поколением. В школах и детских садах дети пишут письма солдатам, чтобы поддержать их моральный дух. Один из таких случаев особенно тронул: ребенок оставил свой номер телефона, и бойцы позвонили ему прямо во время урока, поблагодарив за поддержку.

Цыгане обманом отправляли новосибирцев на СВО
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#Алина Гурицкая#Общество#Технологии#Новосибирская область#Волонтеры#СВО#Поддержка#Логистика
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