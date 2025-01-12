В Новосибирске плетут маскировочные сети для бойцов СВО из свадебных платьев

Posted 12 января, 09:03
Published 12 января, 09:03
Modified 12 января, 09:05
Updated 12 января, 09:05
По словам волонтеров, в городе работает 18 пунктов по плетению маскировочных сетей. Платья для переработки поступают не только от жительниц Новосибирска, но и из других городов России, включая Москву. Зимой этот материал особенно востребован: белоснежные ткани идеально сливаются с заснеженными ландшафтами.
Однако не все платья подходят для такой работы. Некоторые материалы имеют блестящие элементы, которые легко обнаруживаются тепловизорами и квадрокоптерами. Поэтому волонтеры тщательно отбирают ткани, а готовые изделия тестируются на полигонах перед отправкой на фронт. Помимо переработки свадебных платьев, для изготовления сетей используются и специализированные материалы, закупаемые на средства, собранные жителями и предпринимателями города.
Помимо создания маскировочных сетей, волонтеры из Новосибирска активно собирают и передают военным современные средства связи, квадрокоптеры, тепловизоры и другое оборудование. Власти региона оказывают поддержку в логистике, обеспечивая своевременную доставку грузов в зону СВО.
Волонтерская деятельность охватывает и работу с подрастающим поколением. В школах и детских садах дети пишут письма солдатам, чтобы поддержать их моральный дух. Один из таких случаев особенно тронул: ребенок оставил свой номер телефона, и бойцы позвонили ему прямо во время урока, поблагодарив за поддержку.