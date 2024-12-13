Брат-близнец героя СВО из Новосибирска пытался забрать наследство вдовы

Posted 13 декабря, 08:36
Published 13 декабря, 08:36
Modified 13 декабря, 08:38
Updated 13 декабря, 08:38
Близнец судился с вдовой своего брата, который скончался на СВО. После его гибели за наследство боролись родственники.
Истец пытался доказать в суде, что жена его брата желала от этого брака только денег, а претендовать на наследство она не достойна. Обосновывает он этот факт тем, что союз близнеца и его жены был фиктивный, а на прощании вдова вела себя непристойно.
Однако доказать данные слова у мужчины не получилось. Сибирячка получила законную долю в квартирах в Куйбышеве и Новосибирске по решению суда. Ранее мы рассказали, как дочь бойца СВО хотят выселить из купленной на «гробовые» квартиры.