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Posted 13 декабря, 08:36

Published 13 декабря, 08:36

Modified 13 декабря, 08:38

Updated 13 декабря, 08:38

Новосибирец судился с женой брата

Брат-близнец героя СВО из Новосибирска пытался забрать наследство вдовы

13 декабря 2024, 08:36
Фото: 1MI. Новосибирец судился с женой брата
В Новосибирске закончился судебный спор брата бойца СВО и его вдовы, детали раскрыл Октябрьский районный суд.

Близнец судился с вдовой своего брата, который скончался на СВО. После его гибели за наследство боролись родственники.

Истец пытался доказать в суде, что жена его брата желала от этого брака только денег, а претендовать на наследство она не достойна. Обосновывает он этот факт тем, что союз близнеца и его жены был фиктивный, а на прощании вдова вела себя непристойно.

Однако доказать данные слова у мужчины не получилось. Сибирячка получила законную долю в квартирах в Куйбышеве и Новосибирске по решению суда. Ранее мы рассказали, как дочь бойца СВО хотят выселить из купленной на «гробовые» квартиры.

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