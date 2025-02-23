День иконы Божьей Матери «Огневидная» 2025: традиции и обычаи православного праздника

Posted 23 февраля, 06:37
Published 23 февраля, 06:37
Modified 23 февраля, 06:39
Updated 23 февраля, 06:39
Икона Божьей Матери «Огневидная» была упомянута ещё в 598 году нашей эры в Византии, но тогда она была известна под названием «Катрептис» («Зеркало»). Свое широкое распространение на Руси она получила только в XVIII веке.
Настоящее название образ получил из-за огненно-красных тонов, использованных для изображения Богородицы. Однако согласно другой легенде, такое обозначение происходит от пятой песни акафиста Богородице: «Радуйся, огненная колесница Слова, Владычица, живой Рай».
Чуть позже икона упоминается в летописях от 23 февраля 845 года, в которых говорится о ее местонахождение в монастыре Симонопетра, расположенном на горе Афон. Согласно преданию, император Феофил собрал все иконы и бросил их в костер, чтобы избавиться от них. Однако «Огневидная» чудесным образом уцелела, а Богородица приобрела красный лик, лишь немного обуглившись.
Дева Мария изображена на иконе без младенца Иисуса Христа. Название иконы связано с красными и желтыми оттенками, которые использованы для лика и одежды Богоматери. Алый цвет представляет кровь жертвы Агнца Божия — Господа Иисуса Христа, который умер за людей ради человечества. Желтый — символизирует очищающий огонь.
Самое первое изображение Божьей Матери «Огненной» в русской иконографии было написано в 1722 году московским иконописцем И. Дорофеевым. Оно находилась на окладе Владимирской иконы Божией Матери в церкви Апостолов Петра и Павла в Москве. Ее лик изображен светящимися алыми красками и воплощает её атрибуты — нетленность и огненный облик. В 1815 году Русская православная церковь установила день почитания иконы — 23 февраля.
Светлый образ Богоматери «Огневидной» обладает чудодейственной силой, о которой говорят православные верующие. Так как ее праздник совпадает с Днем защитника Отечества, 23 февраля, перед иконой просят прекращения войны, защитить жизнь мужей и сыновей, которые несут военную службу или находятся в горячих точках, в том числе на СВО.
К Божьей Матери обращаются в самых критичных ситуациях, когда перед лицом человека встают неразрешимые или безвыходные ситуации: найти пропавших, дать исцеление при смертельных болезнях, спасти дом от пожара, дать сил при родах и беременности и других ситуациях.
Поскольку у «Огневидной» нет отдельной молитвы, к ней обращаются с любой молитвой, посвященной Деве Марии. Главное, чтобы слова шли от чистого сердца и с добрыми помыслами.
Праздник иконы Богоматери «Огневидной» верующие по традиции отмечают в храме. Люди помолятся иконе, зажигая свечи перед образом, который можно встретить во многих храмах.
Вместе с праздником 23 февраля Церковь встречает Неделю Страшного Суда, которая является последней перед Великим Постом. Воскресение это последний день, когда можно есть в пищу мясо. С 24 февраля по 20 апреля 2025 года не употребляют никакие мясные продукты.
Суеверия на Руси часто связывали 23 февраля с погодными приметами: