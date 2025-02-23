День иконы Божьей Матери «Огневидная» 2025: традиции и обычаи православного праздника

Чуть позже икона упоминается в летописях от 23 февраля 845 года, в которых говорится о ее местонахождение в монастыре Симонопетра, расположенном на горе Афон. Согласно преданию, император Феофил собрал все иконы и бросил их в костер, чтобы избавиться от них. Однако «Огневидная» чудесным образом уцелела, а Богородица приобрела красный лик, лишь немного обуглившись.