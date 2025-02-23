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Posted 23 февраля, 06:37

Published 23 февраля, 06:37

Modified 23 февраля, 06:39

Updated 23 февраля, 06:39

Праздник Иконы Божьей Матери «Огневидная» 23 февраля 2025 год

День иконы Божьей Матери «Огневидная» 2025: традиции и обычаи православного праздника

23 февраля 2025, 06:37
Фото: 1MI. Праздник Иконы Божьей Матери «Огневидная» 23 февраля 2025 год
23 февраля православные отмечают праздник иконы Божьей Матери «Огневидная». Церковь особо почитает эту чудодейственную икону, которая считается защитником солдат, несущих воинскую службу, в том числе в местах боевых действий. Рассказываем, как появилась в России эта святыня и о чем ей молятся.

История появления иконы Божьей Матери «Огневидная»

Икона Божьей Матери «Огневидная» была упомянута ещё в 598 году нашей эры в Византии, но тогда она была известна под названием «Катрептис» («Зеркало»). Свое широкое распространение на Руси она получила только в XVIII веке.

Настоящее название образ получил из-за огненно-красных тонов, использованных для изображения Богородицы. Однако согласно другой легенде, такое обозначение происходит от пятой песни акафиста Богородице: «Радуйся, огненная колесница Слова, Владычица, живой Рай».

Чуть позже икона упоминается в летописях от 23 февраля 845 года, в которых говорится о ее местонахождение в монастыре Симонопетра, расположенном на горе Афон. Согласно преданию, император Феофил собрал все иконы и бросил их в костер, чтобы избавиться от них. Однако «Огневидная» чудесным образом уцелела, а Богородица приобрела красный лик, лишь немного обуглившись.

Образ иконы Божьей Матери «Огневидная»
Образ иконы Божьей Матери «Огневидная».
Фото: https://vk.com/wall-222234686_502?w=wall-222234686_502

Изображение иконы «Огневидная»

Дева Мария изображена на иконе без младенца Иисуса Христа. Название иконы связано с красными и желтыми оттенками, которые использованы для лика и одежды Богоматери. Алый цвет представляет кровь жертвы Агнца Божия — Господа Иисуса Христа, который умер за людей ради человечества. Желтый — символизирует очищающий огонь.

Самое первое изображение Божьей Матери «Огненной» в русской иконографии было написано в 1722 году московским иконописцем И. Дорофеевым. Оно находилась на окладе Владимирской иконы Божией Матери в церкви Апостолов Петра и Павла в Москве. Ее лик изображен светящимися алыми красками и воплощает её атрибуты — нетленность и огненный облик. В 1815 году Русская православная церковь установила день почитания иконы — 23 февраля.

О чем молят Божью Матерь «Огневидную»

Светлый образ Богоматери «Огневидной» обладает чудодейственной силой, о которой говорят православные верующие. Так как ее праздник совпадает с Днем защитника Отечества, 23 февраля, перед иконой просят прекращения войны, защитить жизнь мужей и сыновей, которые несут военную службу или находятся в горячих точках, в том числе на СВО.

К Божьей Матери обращаются в самых критичных ситуациях, когда перед лицом человека встают неразрешимые или безвыходные ситуации: найти пропавших, дать исцеление при смертельных болезнях, спасти дом от пожара, дать сил при родах и беременности и других ситуациях.

Поскольку у «Огневидной» нет отдельной молитвы, к ней обращаются с любой молитвой, посвященной Деве Марии. Главное, чтобы слова шли от чистого сердца и с добрыми помыслами.

Молитвы и просьбы к иконе Божьей Матери «Огневидной»
Молитвы и просьбы к иконе Божьей Матери «Огневидной». Фото: 1MI

Традиции праздника «Огневидной» иконы Божией Матери в 2025 году

Праздник иконы Богоматери «Огневидной» верующие по традиции отмечают в храме. Люди помолятся иконе, зажигая свечи перед образом, который можно встретить во многих храмах.

Вместе с праздником 23 февраля Церковь встречает Неделю Страшного Суда, которая является последней перед Великим Постом. Воскресение это последний день, когда можно есть в пищу мясо. С 24 февраля по 20 апреля 2025 года не употребляют никакие мясные продукты.

Праздник «Огневидной» иконы Божией Матери в 2024 году — народные приметы

Суеверия на Руси часто связывали 23 февраля с погодными приметами:

  • Крыша под снегом — год урожайный
  • Ясная и четкая луна — жди морозов
  • Домашний кот точит ногти — будут метели
  • Если день морозный — тепло марта придет рано
  • Чистое и ясное небо к дождливому лету
  • Безоблачное небо сулило дождливое лето.
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