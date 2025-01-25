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Posted 25 января, 01:02

Published 25 января, 01:02

Modified 25 января, 07:04

Updated 25 января, 07:04

Студенты с флагами

Татьянин день или День российского студенчества — что за праздник

25 января 2025, 01:02
Фото: 1MI. Студенты с флагами
По всей России 25 января отмечают День российского студенчества, который также именуют Татьяниным днем. Рассказываем, что это за праздник.

Когда Татьянин день в 2025 году

Татьянин день, традиционно отмечаемый 25 января, в 2025 году выпадает на субботу. Этот день объединяет два значимых события: православный праздник в честь святой мученицы Татианы Римской и День студента, который широко отмечается в России. Праздник считается символом молодости, радости и студенческого единства.

Почему День студента в Татьянин день?

История Татьянина дня как праздника студентов уходит корнями в XVIII век. Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. День святой Татианы, совпавший с этой датой, стал своеобразным покровителем студентов и всех, кто связан с наукой и образованием.

С тех пор 25 января приобрел двойное значение. С одной стороны, это религиозный день памяти святой мученицы Татианы, которая жила в III веке и приняла мученическую смерть за свою веру. С другой стороны, с XIX века студенты и преподаватели университетов начали отмечать эту дату как свой профессиональный праздник. Даже после революции и последующих изменений в стране традиция сохранилась, а в 2005 году День российского студенчества был официально утвержден указом президента России.

Студенты на занятиях
Студенты на занятиях. Фото: 1MI

Традиции Татьянина дня

Религиозные традиции

Утро Татьянина дня начинается с посещения храма. Православные верующие молятся святой Татиане, прося у неё помощи в учёбе, работе, личной жизни. Особенно популярны молитвы среди студентов перед экзаменами: считается, что святая помогает тем, кто искренне стремится к знаниям.

Студенческие традиции

В университетах и колледжах России этот день часто отмечается весело и шумно. Организуются концерты, праздничные вечера и встречи выпускников. Многие студенты воспринимают праздник как возможность немного расслабиться и зарядиться позитивной энергией перед сессией.

Народные обычаи

Согласно традиции, в Татьянин день девушки готовят угощения, а юноши веселят их шутками и поздравлениями. В старину в этот день принято было гадать на судьбу и просить у святой защиты для дома и семьи. Также устраивались зимние гуляния с песнями, катанием на санях и дружескими посиделками.

Парад студенчества
Парад студенчества. Фото: 1MI

Приметы в Татьянин день 25 января

С Татьяниным днём связано множество народных примет. Вот некоторые из них:

  • Если 25 января солнечно, то весна будет ранней и тёплой.

  • Снежная и морозная погода обещает богатый урожай.

  • Если в этот день вы встретили счастливого и улыбающегося человека, это к удаче в делах.

  • Долгий звон церковных колоколов сулит хороший год для всех учащихся.

Особое внимание уделялось наблюдению за погодой и поведением животных. Например, если воробьи 25 января начинают активно щебетать, это к потеплению.

Что нельзя делать в Татьянин день

В народе считается, что в этот день важно соблюдать определённые запреты, чтобы избежать несчастий:

  1. Не грустить и не жаловаться. Считается, что негативные эмоции могут притянуть неудачи.

  2. Не заниматься тяжёлой физической работой. Этот день предназначен для радости, отдыха и общения.

  3. Не отказывать в помощи. Если вас просят о поддержке, постарайтесь помочь — это привлечёт в вашу жизнь удачу.

  4. Не забывать про молитвы и благодарность. Важно поблагодарить святую Татиану за помощь и попросить благословения на дальнейшие дела.

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