Татьянин день или День российского студенчества — что за праздник

С тех пор 25 января приобрел двойное значение. С одной стороны, это религиозный день памяти святой мученицы Татианы, которая жила в III веке и приняла мученическую смерть за свою веру. С другой стороны, с XIX века студенты и преподаватели университетов начали отмечать эту дату как свой профессиональный праздник. Даже после революции и последующих изменений в стране традиция сохранилась, а в 2005 году День российского студенчества был официально утвержден указом президента России.