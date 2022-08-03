Горячую воду отключили в зоне ТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска 3 августа

В среду, 3 августа в Новосибирске отключили горячую воду в Октябрьском районе, а именно в зоне ТЭЦ-5. Список адресов назвали в мэрии города.

Перед отключением, в этой зоне начали постепенно охлаждать воду. Добавим, что энергетики приступили к новому этапу гидравлических испытаний теплосетей. Горячего водоснабжения в районе не будет до 14 августа. Горячую воду с 3 по 14 августа отключили на следующих улицах:

Суркова, Гладкова, Геофизической, Национальной (от 10-го Трикотажного переулка до Гусинобродского шоссе), Куприна, Есенина, Кошурникова, Журавлева, Федосеева, Гаранина, Воинской, Артиллерийской, Пролетарской, Карла Либкнехта, Красноармейской, Далидовича, Короленко, Лескова, Белинского, Тургенева, Чехова, Толстого. Ленинградской, Московской, Алтайской, Лобова, Дунайской, Панфиловцев, Красносельской, Крамского, 1-м и 2-м переулках Панфиловцев, Пешеходной, Радиотехнической, Узловой, Псковской, Адриена Лежена, Стофато, Добролюбова, Бориса Богаткова (от ул. Кошурникова до ул. Кирова), Гурьевской, Восход (от ул. Кирова до ул. Короленко). Сакко и Ванцетти, Грибоедова, Никитина, Автогенной, Коммунстроевской, Маковского, Шевченко, Сибревкома 9а, 9б, 9в, Покатной, Тополевой, на территории Военного городка.

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