С 3 августа в Октябрьском районе Новосибирска выключат горячую воду – список улиц

С 3 августа в Октябрьском районе Новосибирска выключат горячую воду – список улиц
С 3 августа в Октябрьском районе Новосибирска выключат горячую воду – список улиц
Сегодня, 09:30ГородФото: Медиахолдинг1Mi

С 3 августа в Октябрьском районе Новосибирска отключат горячую воду

В Октябрьском районе Новосибирска в период с 3 по 14 августа отключат горячую воду. Причиной тому – плановые испытания на ТЭЦ-5. Постепенное снижение температуры воды начнется с сегодняшнего дня – 2 августа.

В мэрии предупредили, что во время испытаний возможны порывы трубопроводов, размывание грунта, а горячую воду отключат на следующих улицах:

По ул. Суркова, ул. Гладкова, ул. Геофизической, ул. Национальной (от 10-го Трикотажного переулка до Гусинобродского шоссе), ул. Куприна, ул. Есенина, ул. Кошурникова, ул. Журавлева, ул. Федосеева, ул. Гаранина, ул. Воинской, ул. Артиллерийской, ул. Пролетарской, ул. Карла Либкнехта, ул. Красноармейской, ул. Далидовича, ул. Короленко, ул. Лескова.

Ул. Белинского, ул. Тургенева, ул. Чехова, ул. Толстого, ул. Ленинградской, ул. Московской, ул. Алтайской, ул. Лобова, ул. Дунайской, ул. Панфиловцев, ул. Красносельской, ул. Крамского, в 1-м и 2-м переулках Панфиловцев, по ул. Пешеходной, ул. Радиотехнической, ул. Узловой, ул. Псковской, ул. Адриена Лежена, ул. Стофато, ул. Добролюбова, ул. Бориса Богаткова (от ул. Кошурникова до ул. Кирова).

Ул. Гурьевской, ул. Восход (от ул. Кирова до ул. Короленко), ул. Сакко и Ванцетти, ул. Грибоедова, ул. Никитина, ул. Автогенной, ул. Коммунстроевской, ул. Маковского, ул. Шевченко, ул. Сибревкома 9а, 9б, 9в, ул. Покатной, ул. Тополевой, на территории Военного городка.

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