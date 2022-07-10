Новосибирск вошел в ТОП-5 самых дорогих городов России

Новосибирск вошел в ТОП-5 самых дорогих городов России
Новосибирск вошел в ТОП-5 самых дорогих городов России
10 июля, 16:57ГородФото: Дмитрий Тростников
Новосибирск стал пятым российским городом по величине затрат населения на жилье и продукты. В общемировом аналогичном рейтинге город занимает 301 место

Новосибирск замыкает пятерку городов России в самой высокой стоимостью жизни. Такой вывод сделали аналитики сервиса Numbeo, сравнив затраты на аренду жилья, стоимость основных продуктов питания и покупательную способность населения. Дороже, чем в Новосибирске, жизнь в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Казани.

В общемировом рейтинге стоимости жизни Новосибирск занимает 301 строчку. Самым дорогим городом признан Гамильтон, столица Бермудских островов. В лидерах по дороговизне так же сразу пять городов Швейцарии: Базель, Цюрих, Цуг, Лозанна, Берн и Женева.

Материалы по теме:
Новосибирскценыгород
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Регионы