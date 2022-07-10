Новосибирск вошел в ТОП-5 самых дорогих городов России

Новосибирск замыкает пятерку городов России в самой высокой стоимостью жизни. Такой вывод сделали аналитики сервиса Numbeo, сравнив затраты на аренду жилья, стоимость основных продуктов питания и покупательную способность населения. Дороже, чем в Новосибирске, жизнь в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Казани.
В общемировом рейтинге стоимости жизни Новосибирск занимает 301 строчку. Самым дорогим городом признан Гамильтон, столица Бермудских островов. В лидерах по дороговизне так же сразу пять городов Швейцарии: Базель, Цюрих, Цуг, Лозанна, Берн и Женева.