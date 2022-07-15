Штаб по борьбе с крысами создали в Новосибирске

В Новосибирске началась кампания по истреблению крыс, поголовье которых в этом году значительно выросло. Действия борцов с грызунами координирует специальная структура, созданная при муниципалитете

Мэрия вынуждена начать масштабную кампанию по борьбе с крысами, поголовье которых значительно увеличилось в Новосибирске, заявил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами 15 июля. "У нас создан специальный штаб по дератизации (от фр. dératisation — "уничтожение крыс", прим. ред.) который возглавляет мой заместитель Валерий Шварцкопп…К этим мероприятия привлечены хозяйствующие субъекты, которые занимаются торговлей и хранением продуктовой продукции рядом с площадками, где находятся контейнеры для сбора мусора", – сообщил глава муниципалитета. Ранее мы рассказывали о том, что в центральной части Новосибирска местные жители заметили полчища крыс. Живут грызуны около мусорных контейнеров по улице Вокзальная магистраль у дома №15.

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