Штаб по борьбе с крысами создали в Новосибирске

Штаб по борьбе с крысами создали в Новосибирске
Штаб по борьбе с крысами создали в Новосибирске
Вчера, 16:51ГородФото: pixabay.com
В Новосибирске началась кампания по истреблению крыс, поголовье которых в этом году значительно выросло. Действия борцов с грызунами координирует специальная структура, созданная при муниципалитете

Мэрия вынуждена начать масштабную кампанию по борьбе с крысами, поголовье которых значительно увеличилось в Новосибирске, заявил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами 15 июля.

"У нас создан специальный штаб по дератизации (от фр. dératisation — "уничтожение крыс", прим. ред.) который возглавляет мой заместитель Валерий Шварцкопп…К этим мероприятия привлечены хозяйствующие субъекты, которые занимаются торговлей и хранением продуктовой продукции рядом с площадками, где находятся контейнеры для сбора мусора", – сообщил глава муниципалитета.

Ранее мы рассказывали о том, что в центральной части Новосибирска местные жители заметили полчища крыс. Живут грызуны около мусорных контейнеров по улице Вокзальная магистраль у дома №15.

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