Стаю крыс уничтожили на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Стаю крыс уничтожили на Вокзальной магистрали в Новосибирске
Стаю крыс уничтожили на Вокзальной магистрали в Новосибирске
Вчера, 10:02ГородФото: Медиахолдинг1Mi
Управляющая компания потравила крысиную стаю, которая пугала жителей домов в центре Новосибирска. Проблемой массового размножения грызунов занимается специальный штаб, организованный муниципалитетом

Семейство крыс, которое поселилось около дома по адресу Вокзальная магистраль, 15 в Железнодорожном районе Новосибирска, уничтожили сотрудники управляющей компании при помощи химпрепаратов. Ранее местные жители жаловались на нашествие неприятных грызунов, которые обосновались около мусорных баков.

О том, что мэрия вынуждена начать масштабную кампанию по борьбе с крысами, поголовье которых значительно увеличилось в Новосибирске, заявил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами 15 июля. В городе создан специальный штаб, который возглавляет заместитель мэра Валерий Шварцкопп.

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