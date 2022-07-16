Стаю крыс уничтожили на Вокзальной магистрали в Новосибирске

О том, что мэрия вынуждена начать масштабную кампанию по борьбе с крысами, поголовье которых значительно увеличилось в Новосибирске, заявил мэр Анатолий Локоть в ходе онлайн-встречи с журналистами 15 июля. В городе создан специальный штаб, который возглавляет заместитель мэра Валерий Шварцкопп.