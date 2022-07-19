Нарушает права:следователи завели дело после жалоб на мусорный полигон в Новосибирске

В Новосибирске возбудили дело после жалоб на мусорный полигон на Малыгина

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту жалоб на «Левобережный» полигон. Информацию подтвердили в СУ СК по НСО.

По данным следствия, речь идет о полигоне в Ленинском районе Новосибирска на улице Малыгина. Уголовное дело возбуждено по статье: оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. «Вокруг объектов (полигон ТКО «Левобережный» на улице Малыгина и кладбище «Клещихинское» по улице Хилокской) не установлены санитарно-защитные зоны, которые уменьшают загрязнение атмосферного воздуха». Следком уверен, что это нарушает права местных жителей. В настоящий момент проводится комплекс следственных действий, расследование уголовного дела продолжается. Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить, есть ли нарушения прав жителей Новосибирска, которые живут между кладбищем, мусорным полигоном и двумя рынками. Ранее горожане пожаловались на неблагоприятную экологическую обстановку.

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