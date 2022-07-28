Снижение высотности застройки на месте «Универсама» обсудили в мэрии Новосибирска

Главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин 27 июля обсудил проект строительства жилого комплекса вместо «Универсама» с жителями соседних домов. Люди против появления 76-метровой высотки перед своими окнами. Высотное и жилое строительство на этом участке сейчас не разрешено. Застройщик добивается перезонирования.

«Будут митинги, протесты, будем президенту писать» Жители 11 многоквартирных домов в центре Новосибирска вступили в борьбу против «точечного» строительства высотного жилого комплекса на участке магазина «Универсам» на ул. Ленина. По концепции, одобренной президиумом архитектурно-градостроительного совета 30 марта 2022, на небольшом участке планируется построить еще три здания, высотой 24, 30 и 60 м. Подписывая обращения к губернатору Новосибирской области, мэру Новосибирска, в прокуратуру и другие инстанции, жители указали на многочисленные проблемы, которые создаст высотный ЖК в самом центре города: транспортные, инфраструктурные, социальные, проблемы с инсоляцией и другие «прелести», которые создаст «точечная застройка». Ко всему прочему застройщик собрался поставить высотку в охранной зоне памятников архитектуры Р21-1. На совещании в департаменте строительства и архитектуры мэрии 27 июля представители инициативной группы жителей еще раз изложили свои опасения и аргументы главному архитектору города Александру Ложкину. И попросили передать свою решимость мэру Новосибирска Анатолию Локтю и застройщику. «Жители настроены категорически против высокой этажности. Будут митинги, будут протесты. Будем писать вплоть до президента», - констатировал представитель одного из домов Олег Юриков. Магазин "Универсам" на ул.Ленина окружен многоквартирными домами старой постройки Фото: Дмитрий Тростников Высотное и жилищное строительство здесь не разрешено Александр Ложкин в ходе совещания неоднократно повторил что «на сегодняшний день никакие решения не приняты». Потому что реализовать заявленный проект собственник участка не может без разрешения мэрии. «На этой территории они сейчас построить не могут. Поскольку для этого необходимо внести изменения в проект планировки и провести перезонирование. Их желания сейчас превышают те возможности, которые им дает градостроительный регламент. В рамках регламента собственники спокойно могут снести «Универсам» и построить 4 этажа – это их право, нам трудно будет влиять даже на архитектуру этого объекта. Вопрос в том, разрешаем ли мы там жилищное строительство и снимаем ли ограничения по высотности?» Но у мэрии уже есть предварительные договоренности, что из полученной прибыли застройщик выделит деньги на реализацию благоустройства ул. Ленина на участке от ул. Советской, до ул. Урицкого: давний проект, на который не хватало денег в бюджете. «Дьявол» в деталях: 325 квартир, 346 машино-мест У жителей «тихого центра» свежи в памяти злоключения дома по адресу ул. Урицкого 17, стены которого треснули, когда вбивали сваи для фундамента элитной многоэтажки поблизости. Дом признали аварийным, часть жильцов отселяли в маневренный фонд. С немолодыми домами вокруг «Универсама» такого не случится, уверяет Александр Ложкин. «Строительство с ударными воздействиями в центре запрещено. Тем более, здесь зона охраны по памятникам. Только буронабивные сваи, без ударных нагрузок. Этого точно не будет», - заявил главный архитектор. Но помнится, что и рядом с многострадальным домом Урицкого, 17 свай забили много больше, чем полагалось по проекту, сообщали тогда СМИ. Александр Ложкин, главный архитектор города Новосибирска Фото: Фото со страницы Адександра Ложкина в соцсетях Вопросы прозвучали и к въезду на территорию нового ЖК. По нынешней концепции въезд в новый ЖК планируется через «узкую щель» с ул. Урицкого, обе стороны которой плотно заняты припаркованными машинами, для движения там остается лишь один ряд. И «транспортный хаос» на ул. Ленина машины будущих жильцов явно не разгрузят. И с инсоляцией будут проблемы, судя по экспертизе, предъявленной жителями окрестных домов. Официальную экспертизу по инсоляции главный архитектор еще не видел – она будет делаться на этапе разрешения на строительство. «Еще две итерации надо пройти, прежде, чем они получат градостроительный план» В ходе совещания стало ясно, что главным для жильцов соседних домов является вопрос снижения этажности нового ЖК. Против малоэтажного строительства до 4 этажей никто протестовать не собирается. Ограничение до 8 этаже будет воспринято неоднозначно. Но снижение этажности уменьшит прибыль застройщика. До какой степени застройщик готов снизить свои аппетиты – неизвестно. Следующим этапом противостояния станут общественные обсуждения проекта, на которых жителям окрестных домов смогут заявить свою позицию уже официально. 11 домов Новосибирска обратились к губернатору против застройки на месте «Универсама» «На сегодняшний день мы зафиксировали, что вопрос этажности является особенно острым. Мы предложим им [застройщикам] снижение этажности. Вы на общественных обсуждениях должны высказать свою позицию по проекту планировки. Они, получив эти требования, идут считать. И тогда мы получим какую-то новую версию концепции территории, исходя из их видения», - подвел итог встречи Александр Ложкин. Единственный въезд в жилой комплекс с сотнями квартир запланирован с заставленной припаркованными авто улицы Урицкого Фото: Дмитрий Тростников

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