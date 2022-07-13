Какие села попадают в зону нового Левобережного мусорного полигона и чем это грозит

Какие села попадают в зону нового Левобережного мусорного полигона и чем это грозит
Какие села попадают в зону нового Левобережного мусорного полигона и чем это грозит
Вчера, 09:18ЭкологияФото: публичная-кадастровая-карта.рф
В пригороде Новосибирска на левом берегу Оби планируется строительство большого мусорного полигона, который будет расположен рядом с населенными пунктами. Разбираемся, насколько опасно такое соседство

В рамках новой "мусорной концессии" недалеко от Новосибирска планируется построить два крупных полигона для захоронения бытовых отходов с мусоросортировочными комплексами. Так называемый Левобережный полигон будет располагаться в нескольких километрах от границы города, рядом с поселком Верх-Тула.

Расстояние от границ полигона до Верх-Тулы - два километра. В трех километрах находится поселок 8 марта и соседствующий с ним поселок Красный Восток. В шести километрах, уже на территории Новосибирска, расположен крупнейший в регионе оптовый плодо-овощной рынок "Хилокский" и одноименный жилой микрорайон.

Расчетная мощность Левобережного полигона – 300 тысяч тонн отходов в год. Согласно действующим санитарным нормам, для таких объектов по периметру должна быть установлена защитная зона шириной 1 километр. Как видим, формальные требования соблюдены. Кроме того, в непосредственной близости от полигона не протекают реки, как в случае с полигоном Правобережным. Отрицательное заключение ученых о возможности строительства здесь свалки отходов отсутствует, так что, вероятно, местным жителям не стоит опасаться серьезного загрязнения почвы и грунтовых вод.

Возможно, эти факторы в совокупности и объясняют отсутствие протестных акций, подобных тем, что на протяжении нескольких лет сопровождали попытки регионального правительства утвердить строительство полигона на территории Раздольненского сельсовета.

Однако, теперь жители Верх-Тулы в социальных сетях стали активно обсуждать возможность юридически оформить свое несогласие соседствовать с гигантской мусорной свалкой. Дело в том, что в шести километрах, рядом с Хилокским рынком, расположен действующий Левобережный полигон, который планируется закрыть после ввода в эксплуатацию нового. И, несмотря на значительное расстояние, люди периодически жалуются на то, что запах от свалки периодически отравляет им жизнь в прямом смысле этого слова. А когда на полигоне вспыхивает очередной пожар, и ветер дует в сторону Верх-Тулы, люди попросту начинают задыхаться. А расстояние до нового полигона в три раза меньше.

Сюжеты:
Мусорная концессия 2022
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