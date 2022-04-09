Домогательствам подверглись 22 ребенка в Новосибирской области за год

Домогательствам подверглись 22 ребенка в Новосибирской области за год
Домогательствам подверглись 22 ребенка в Новосибирской области за год
Сегодня, 12:23ПроисшествияФото: pixabay.com
В большинстве случаев в растлении участвовали близкие родственники.

За 2021 год в Новосибирской области 22 ребенка подверглось насилию со стороны родственников. Данные об этом появились в докладе регионального Уполномоченного по правам человека.

Большая часть случаев была связана с домогательствами отцов и братьев жертвы. В одном факте растления, зарегистрированном в Кировском районе Новосибирска, участвовал прадед ребенка.

От родных братьев пострадали дети из Советского и Кировского районов. В Заельцовском и Ленинском районах регистрировали факт насилия, совершенном отчимом.

Всего в 2021 году в комиссию по делам несовершеннолетних поступало 32 заявления о чрезвычайных происшествиях с детьми. В это число входит 15 самоубийств.

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