Домогательствам подверглись 22 ребенка в Новосибирской области за год

За 2021 год в Новосибирской области 22 ребенка подверглось насилию со стороны родственников. Данные об этом появились в докладе регионального Уполномоченного по правам человека.
Большая часть случаев была связана с домогательствами отцов и братьев жертвы. В одном факте растления, зарегистрированном в Кировском районе Новосибирска, участвовал прадед ребенка.
От родных братьев пострадали дети из Советского и Кировского районов. В Заельцовском и Ленинском районах регистрировали факт насилия, совершенном отчимом.
Всего в 2021 году в комиссию по делам несовершеннолетних поступало 32 заявления о чрезвычайных происшествиях с детьми. В это число входит 15 самоубийств.