Неадекватный мужчина с бензопилой напал на прохожих под Новосибирском

Мужчина с бензопилой в руках напал на прохожих в Новосибирской области

В Колыванском районе Новосибирской области мужчина напал на прохожих. В его руках была бензопила. Об этом рассказали пострадавшие в группе «АСТ-54».

По словам автора поста, все произошло в селе Вьюны 18 июля. Родственница пострадавшей поделилась, что мужчина нападал на прохожих с бензопилой в руках, а его жертвой стала мама девушки. Сибиряк нанес ей ранения инструментом. После этого пострадавшие написали заявление в полицию. Однако в ведомстве никаких действий так и не предприняли. Были ли еще пострадавшие – неизвестно. Новосибирцев смутило содержание данного поста, в том числе прикрепленное видео. На кадрах заметно, как раненая женщина обменивается оскорблениями с нападающим. Таким образом, горожане предположили, что суть инцидента неясна и автор умалчивает детали. Напомним, ранее в Новосибирске парочка «покувыркалась» у детских каруселей во дворе. Парень с девушкой занялись любовными утехами прямо на детской площадке в центре Новосибирска 9 августа. Их снял на видео очевидец.

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