Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 1 апреля 2022

Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 1 апреля 2022
Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 1 апреля 2022
Сегодня, 05:46ПолитикаФото: Медиахолдинг1Mi
Войска ЛНР и ДНР наступают и ведут бои в Северодонецке и Новобахмутовке, сообщает Минобороны РФ. Под Мариуполем сбиты два вертолета при попытке эвакуации командиров нацполка «Азов».

Войска ЛНР и ДНР наступают и ведут бои в Северодонецке и Новобахмутовке, сообщает Минобороны РФ. Под Мариуполем сбиты два вертолета при попытке эвакуации командиров нацполка «Азов».

Войска ЛНР продвинувшись за день на 2 км вглубь обороны 57 мотопехотной бригады ВСУ на окраинах Северодонецка.

Подразделения ДНР частично контролируют Новобахмутовку. В населенном пункте Новоселовка Вторая идут бои с 25-й украинской воздушно-десантной бригады. Там уничтожено свыше 50 человек личного состава, танк, 4 БМП, и колонна из пяти топливозаправщиков.

31 марта была попытка эвакуировать из осажденного Мариуполя двумя вертолетами Ми-8 командный состав полка националистов «Азов», сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 31 марта, специальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Один украинский вертолет Ми-8 был сбит из трофейного зенитного комплекса «Стингер» бойцами народной милиции ДНР и упал в районе поселка Рыбацкое. Второй Ми-8 был поврежден после попадания ракеты, уклонился в сторону моря, но упал в 20 км от берега.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 124 самолета и 80 вертолетов, 345 беспилотных летательных аппаратов, 1826 танков и других боевых бронированных машин, 195 установок реактивных систем залпового огня, 766 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1704 единицы специальной военной автомобильной техники.

По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.

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