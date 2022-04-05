Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 5 апреля 2022

За минувший день авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. В том числе: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и хранилище топлива, 11 опорных пунктов и районов сосредоточения ВСУ, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 4 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.