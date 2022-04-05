Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 5 апреля 2022

За минувший день авиацией ВКС России поражены 17 военных объектов Украины. В том числе: два командных пункта и узла связи, два склада боеприпасов и хранилище топлива, 11 опорных пунктов и районов сосредоточения ВСУ, сообщил на вечернем брифинге Минобороны РФ 4 апреля, генерал-майор Игорь Конашенков.
Ночью 4 апреля в районе города Лисичанск в результате авиационного удара уничтожен пункт управления 24-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил и расположенные рядом склады с боеприпасами, вооружением и военной техникой.
После удара по аэродрому Баловное, в пригороде Николаева, подтверждено уничтожение трех вражеских вертолетов.
Подразделения милиции ЛНР за день продвинулись на 2 километра и блокировали населенные пункты Новотошковское, Боровское и Метелкино.
В тот же день стало известно, что войска ДНР овладели укрепленным районом и освободили населенный пункт Новобахмутовка. В ходе боев уничтожено до роты 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 125 самолетов, 91 вертолет, 394 беспилотных летательных аппарата, 226 зенитных ракетных комплексов, 1948 танков и других боевых бронированных машин, 212 установок реактивных систем залпового огня, 838 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1842 единицы специальной военной автомобильной техники.
По данным СМИ (РИА Новости) обновленная карта хода специальной военной операции на Украине может выглядеть следующим образом.