Сотрудница полиции расклеила по Новосибирску интимные фото любовницы бойфренда

Сотрудница полиции расклеила по Новосибирску интимные фото любовницы бойфренда
Сотрудница полиции расклеила по Новосибирску интимные фото любовницы бойфренда
Сегодня, 21:06ОбществоЭмилия КаплунскаяФото: Bazaмомент расклеивания голых фото попал на видео
В Новосибирске сотрудница полиции расклеила по городу обнаженные фотографии своей соперницы в борьбе за молодого человека, о чем передает Телеграм-канал Baza.

Выяснилось, что 4 июля девушка пошла на свою работу и увидела на автомобиле своего парня ее обнаженные фото. Пройдя дальше, интимные снимки были везде. Дама сразу поняла, что совершить такой поступок могла только ее конкурентка. Ревнивицей оказалась сотрудница полиции.

До этого обе были задействованы в любовном треугольнике. Парень то бросал одну, то возвращался к другой и так по кругу. В итоге сотрудница МВД решила не сдаваться, скачала фото из переписки парня и расклеила их по городу.

Кстати, расклеивала снимки женщина не одна, а со своей сестрой. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Чем закончилась история и к кому ушел парень – неизвестно. Этим делом заинтересовалось ГУ МВД по Новосибирской области.

"Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка по факту возможной причастности сотрудника одного из территориальных отделов полиции к противоправному деянию. При подтверждении сотрудник понесёт наказание в установленном законом порядке",

сообщают в полиции региона.

Напомним, ранее в Новосибирске парочка «покувыркалась» у детских каруселей во дворе. Парень с девушкой занялись любовными утехами прямо на детской площадке в центре Новосибирска 9 августа. Их снял на видео очевидец.

Также ранее неадекватный мужчина с бензопилой напал на прохожих под Новосибирском. После этого пострадавшие написали заявление в полицию. Однако в ведомстве никаких действий так и не предприняли. Были ли еще пострадавшие – неизвестно.

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