Сколько раз можно вакцинироваться «Спутником V» - мнение врачей из Новосибирска

Новосибирские врачи рассказали, сколько раз можно прививаться «Спутником V»

Защищает ли от «Кентавра» ревакцинация «Спутником V»? Подъем заболеваемости коронавирусом подстегивает интерес россиян к ревакцинации. Снова делать прививку «Спутником» не обязательно, если уровень защитных антител в крови выше 500 BAU /мл, считает известный врач из Новосибирска Михаил Андрушкевич.

Появление подвида омикрон-штамма «Кентавр» напомнило о том, что коронавирус никуда не исчез. Штаммы продолжают видоизменяться и провоцировать новые волны пандемии COVID-19. За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла почти вдвое в Новосибирской области. Власти региона и Роспотребнадзор обдумывают возвращение масочного режима в общественном транспорте, также они рьяно призывают всех жителей снова вакцинироваться. Но сколько раз можно прививаться «Спутником», тем, кто уже неоднократно прививался российской вакциной в 2021 году? «Нам неизвестно, сколько раз можно прививаться «Спутником». Мы видели поствакцинальные осложнения, но растёт ли вероятность их появления с увеличением количества ревакцинаций сложно сказать, на мой взгляд надежнее работает постковидный иммунитет. И я бы не сказал, что есть смысл прививаться несколько раз подряд, без определения титра антител в крови», - заявил, отвечая на вопросы Atas.info известный новосибирский врач, руководитель клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич. При этом другой эксперт, зав.отделением сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Елена Кочергина уверила, что прививки можно делать много раз. «Прививаться «Спутником» можно повторно, и многократно. Это здоровью не навредит. Перед прививкой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом», - сказала врач. Для вакцинации альтернативы «Спутнику V» фактически нет. Зарубежные вакцины недоступны для большинства россиян, из российских вакцин «Спутник» зарекомендовал себя как единственное эффективная вакцина. По мнению Михаила Андрушкевича, важно смотреть не на количество ревакцинаций, а на уровень антител. Он должен быть достаточно высоким для того, чтобы отложить прививку. «Нужно измерять титр антител. Если мы видим, что он выше 500 BAU /мл, то человек может легко переболеть либо не болеть вовсе. Даже высокий уровень антител не защищал от заражения самым опасным штаммом «Дельта», но определял значительно более лёгкое течение. Прививка не защитит от заражения, а только от заболевания, поэтому привитые могут быть какое-то время источником заражения для окружающих», - пояснил Михаил Михайлович. При этом специалист предупреждает, что в некоторых случаях вакцины от коронавируса могут не работать. Это касается пациентов, принимающих иммунодепрессанты, трансплантированных, страдающих ревматоидными артритами. «Даже несмотря на высокий титр антител, они всё равно заболевают. Но болезнь протекает по типу гриппа. Случаи летального исхода будут, но минимальные. В группе риска возрастные больные, у которых занижен иммунный ответ там возможность цитокинового шторма (Прим. ред. Это очень опасное состояние, когда клетки организма провоцируют воспаление) исключить нельзя», - заключил врач.

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