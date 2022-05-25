Кто самый богатый ректор: раскрыты доходы руководителей главных вузов Новосибирска

Самым высокооплачиваемым ректором государственного вуза, находящимся в ведении Минобрнауки, в Новосибирске в 2021 стал глава НГУ. Доходы его коллег существенно меньше

Лидером по заработкам за 2021 год среди руководителей вузов, которые находятся в подчинении Министерства науки и высшего образования РФ, стал ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук. Согласно налоговой декларации, за минувший год он заработал 11.26 млн рублей. Его жена - 428.038 рублей. При этом на жену записано много объектов недвижимости – два небольших земельных участка часть жилого дома площадью 41 квадратный метр, садовый домик 96 площадью 96 квадратных метра, 40-метровая квартира, еще одна квартира площадью 128 квадратных метра находится у нее в совместной собственности с мужем. Ректор НГУ передвигается на Toyota Lexus RX300, его супруга ездит на Hyundai Tucson. На втором месте оказался ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления Павел Новгородов в 2021 году заработал 7.235 млн рублей, определив всех своих коллег в городе. Его жена тоже задекларировала неплохой заработок в размере 1.946 миллиона. Супруге ректора принадлежат две квартиры площадью 45 и 47 квадратных метра и доля в квартире площадью 58 квадратных метра. На Новгородова записана квартира общей площадью 162 квадратных метра. Кроме того, он стал лидером среди руководителей новосибирских вузов и по размеру личного автопарка. Ему принадлежит Toyota Landcruiser Prado, Toyota Lexus GX460 и редкий раритетный внедорожник Willis. На третьей строчке зарплатного рейтинга с доходом в 5.313 миллиона рублей располагается ректор НГТУ Анатолий Батаев. Заработок его жены в минувшем году составил 667.7 тысяч рублей. На супругу ректора записана квартира площадью 98 квадратных метров и 1200 квадратных метров земли. Анатолий Батаев единолично владеет 45-метровой квартирой и ездит на Toyota RAV4. Совсем немного отстал от коллеги ректор Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета Юрий Сколубович. Его годовой заработок – 5.241 рублей. У супруги доход значительно скромнее - 239 831 рублей. В совместной собственности семье есть две квартиры площадью 92 и 59 квадратных метров и гараж, в котором Юрий Сколубович паркует свой автомобиль Toyota Landcruser Prado. Замыкает рейтинг Наталья Багрова, ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств с годовым доходом 4.682 миллиона рублей. Суммарная годовая зарплата ее супруга составила 441 870 тысяч рублей. В семье есть машина VOLVO XC90, в совместной собственности две квартиры площадью 109 и 57 квадратных метра.

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