ТОП-5 самых интересных заброшек Новосибирска: показываем, как они выглядят

Новосибирск — город молодой, и исторических зданий в нем и его окрестностях не так много. Еще меньше руинированных или заброшенных строений, которые несут какую-то архитектурную или познавательную ценность. Но интересные заброшки, как называют такие места любители полазить среди обрушающейся штукатурки, все-таки существуют. Оказавшись в таких местах, ощущаешь себя частью истории, не лубочно-лакированной, а настоящей. Это строения несут на себе своеобразное очарование запустения и тлена. Возможно, поэтому руины притягивают к себе интерес тысяч людей.
Редакция Atas.info предупреждает: посещение заброшенных строений сопряжено с риском для здоровья, а в некоторых случаях, когда объект формально имеет хозяина, да еще и охраняется, можно вступить в конфликт с законом.
Пожалуй, самый интересный и легкодоступный комплекс брошенных сооружений постройки начала 20 века расположен практически в центре Новосибирска, в Октябрьском районе, в периметре улиц Тополевая, Василия Старощука, Воинской и Бориса Богаткова. 37 зданий из красного кирпича были построены в период с 1909 по 1913 годы по типовому проекту. Тогда такие военные городки, включавшие в себя солдатские казармы, жилые дома для офицерского состава и хозяйственные помещения появились в разных регионах царской России.
После революции на территории военного городка размещался добровольческий отряд, сформированный из пленных солдат и офицеров германской и австро-венгерской армий. В Гражданскую войну тут квартировали колчаковские соединения, после были расквартированы части Красной армии.
Городок использовался по назначению до начала 2000-х. После часть военных перевели в район Шиловского полигона, и большая часть казарм оказалось попросту брошена. На текущий момент 34 сооружения признаны объектами культурного наследия, однако они находятся в плохом состоянии и продолжают разрушаться. Никакой охраны здесь нет, и внутрь может попасть любой желающий. Правда, существует вероятность встречи с недружелюбными бомжами, которые облюбовали руины для ночевки.
Часть домов по улице Тополевой еще в советское время была переоборудована для предоставления квартир гражданским, а часть строений продолжают занимать военные. Это надо иметь в виду — углубившись в исследования развалин можно оказаться на территории действующей военной части, что может быть чревато долгими объяснениями с патрулем.
О реставрации военного городка и создании на его основе культурно-исторического комплекса разговоры идут много лет. Но все упирается в то, что земля принадлежит Министерству обороны. В 2021 году глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил о готовности передать земельный участок в ведение региона. Однако с тех пор ничего не изменилось.
Корпуса завода «Химласт» расположены на улице Фабричная, в Железнодорожном районе. Завод начал работу в 1941 году, на базе эвакуированного из Московской области Кусковского химзавода. Предприятие было крупным производителем изоленты, фторопластовых пленок, пленок ПВХ и т. д. Но в конце 90-х на заводе начался кризис, из которого «Химпласт» вышел с потерями. Часть производственных линий перенесли в один из корпусов завода «Сибсельмаш» на улице Станционная, а громадный заводской комплекс на Фабричной фактически был брошен. Часть ветшающих корпусов сдали в аренду различным мелким компаниям, часть снесли, а некоторые так и остались стоять, зияя выбитыми окнами. Эти заброшки не представляют культурной ценностью, но выглядят очень зловеще. Несмотря на то, что здания обнесены забором и даже существует охрана, любители пощекотать нервы находят пути, чтобы пробраться внутрь.
«Это одно из самых жутких мест, где я бывала. Фрагменты каких-то механизмов, трубы, на полу валяются мешки с какими-то химикатами, странный запах, который мой спутник назвал запахом смерти. Еще из-за большой площади и прорех в крыше, плюс разбитые окна, ветер издает абсолютно гнетущие звуки», — поделилась с редакцией исследовательница городского пространства Анна Федоркинка.
Об этом месте ходит множество баек, рассказывают о мертвых детях, призраки которых появляются по ночам, его называют местом сбора сатанистов, и да, тут снимал клип певец Дима Билан, привлеченный подобными рассказами. Один из крупнейших советских санаториев за Уралом, специализировавшийся на приеме пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, был построен в сосновом лесу недалеко от Бердска, города-спутника Новосибирска в 1959 году, в 2004 был признан банкротом и прекратил работу.
С тех пор главный корпус, построенный в стиле сталинского ампира, ветшает и разрушается, не в лучшем состоянии и другие постройки, хозблок полностью выгорел в результате пожара. Территория брошенного санатория сейчас не охраняется, попасть туда можно от корпусов соседнего санатория «Сосновка». Несмотря на то, что главный вход в здание заложили камнем, это произошло после того, как играющий в руинах подросток получил травму, попасть внутрь не составляет труда. Но перекрытия находятся в аварийном состоянии, поэтому необходимо быть максимально осторожным.
Периодически на разных уровнях власти заходят разговоры о возрождении «Речкуновского». Тем более, что часть территории принадлежит профильному Национальному медицинскому исследовательскому центру имени академика Евгения Мешалкина. Но дальше дело так и не двигается. Да и здание настолько пострадало от времени, что восстановлению, скорее всего, уже не подлежит.
Расположенный на площади Маркса в Ленинском районе Новосибирска, дом культуры никогда не принимал гостей, с его сцены не звучала музыка, в буфете фойе не продавали мороженное. Он оказался заброшенным, так и не будучи введенным в эксплуатацию, хотя готовность его была высока. Возводить здание по проекту известного архитектора Владимира Бородкина начали более 40 лет назад, но грянула перестройка, стройка остановилась. После недострой был приватизирован, несколько раз переходил из рук в руки, новые владельцы вкладывали деньги в продолжение строительства, было сделано даже витражное остекление фасада и атриума. Но — не случилось.
С десяток лет на объекте не появлялись рабочие, а последний раз легально попасть внутрь, и посмотреть на довольно интересное сооружение, можно было в марте 2017 года. Тогда Федерация сноуборда России прямо в здании организовала экстремальный парк и провела соревнования по фристайлу и джиббингу. В декабре 2020 года мэр Новосибирска Анатоли Локоть заявил, что здание находится в аварийном состоянии и его снесут до конца 2022 года. По мнению краеведа Константина Голодяева, сам архитектурный комплекс не представляет никакой исторической ценности. Однако позже были озвучены планы строительства на этом земельном участке апарт-отеля из пяти корпусов, самый крупный из которых будет достигать высоты 24 этажей. И это, учитывая и так плотную застройку главной площади Левобережья, понравилось уже далеко не всем экспертам.
По словам Анны Федоркиной, при желании попасть внутрь здания, которое окружает бетонный забор, все-таки можно. Со стороны ГУМа есть ворота с будкой охраны, и при достаточной степени обходительности, подкрепленной небольшой суммой денег, охранник может пропустить желающих.
В 130 километрах от Новосибирска, в селе Киик Тогучинского района, на реке Иня, находятся руины гидроэлектростанции, которая дала первый ток в 1957 году. Сейчас трудно представить, насколько важным было это событие. Стабильное снабжение электричеством получили тысячи жителей района, электроэнергия позволила развивать производство колхозам, а образовавшееся в результате строительства плотины водохранилище площадью около 1000 га дало толчок рыбоводству и разведению водоплавающих птиц.
В результате аварии, произошедшей в 1973 году, плотина была разрушена, водохранилище спущено. Существуют две версии: из-за халатности персонала станции произошел перелив воды через плотину, что и привело к ее разрушению. Говорят и том, что водопропускные затворы намеренно закрыли браконьеры-рыболовы. Не исключено, собственно, что обе эти версии сливаются в одну.
Восстанавливать плотину не стали. К тому времени вся страна уже была опутана линиями единой энергосистемы, и работу ГЭС на малых реках признали лишней. Гидроагрегаты и все оборудование станции давно растащили, а вместо плотины через реку построили пешеходный мост, который соединяет две части деревни, расположенные на разных берегах. С этого моста можно наблюдать необыкновенно красивый закат над водной речной гладью. Заночевать в палатке рядом со зданием, а утром отправиться дальше, к остаткам еще одной малой ГЭС.
Она работала тоже в Тогучинском районе, на реке Тарсьма. Двигаться нужно по направлению к селу Юрты, которое находится на трассе Новосибирск-Ленинск-Кузнеций. Примерно через три километра от села по трассе в сторону Кузбасса будет поворот направо. Это грунтовая дорога и приведет к развалинам ГЭС, построенной силами местного колхоза в 50-е годы прошлого века. Она уступала в мощности Киикской станции, а сохранившаяся плотина и вовсе кажется миниатюрной.
Сейчас вода из озера, в которое плотина превратила маленькую речку Тарсьма, сбрасывается через остатки водосливных сооружений в трубу. А раньше подавалась через специальный канал на два гидроагрегата, расположенные в здании из красного кирпича.