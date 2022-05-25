ТОП-5 самых интересных заброшек Новосибирска: показываем, как они выглядят

С десяток лет на объекте не появлялись рабочие, а последний раз легально попасть внутрь, и посмотреть на довольно интересное сооружение, можно было в марте 2017 года. Тогда Федерация сноуборда России прямо в здании организовала экстремальный парк и провела соревнования по фристайлу и джиббингу. В декабре 2020 года мэр Новосибирска Анатоли Локоть заявил, что здание находится в аварийном состоянии и его снесут до конца 2022 года. По мнению краеведа Константина Голодяева, сам архитектурный комплекс не представляет никакой исторической ценности. Однако позже были озвучены планы строительства на этом земельном участке апарт-отеля из пяти корпусов, самый крупный из которых будет достигать высоты 24 этажей. И это, учитывая и так плотную застройку главной площади Левобережья, понравилось уже далеко не всем экспертам.