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Авиакомпания S7

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Июль
Авиакомпанию S7 в очередной раз оштрафовали за овербукинг в Новосибирске
«Сибирь» очередной раз получила штраф за нехватку мест в самолете, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
26 июля, 05:06
Май
Самолет Улан-Удэ — Москва экстренно сел в Новосибирске
Летевший из столицы Бурятии в Москву самолет авиакомпании S7 из-за заболевшего пассажира был вынужден приземлиться в Новосибирске, сообщают соцсети.
22 мая, 09:42
Апрель
Десятки новосибирцев оказались заблокированы в аэропорту Норильска из-за тумана
Самолет авиакомпании S7 не может из-за тумана вылететь из Норильска в Новосибирск, следует из сообщения Западно-Сибирской прокуратуры.
26 апреля, 05:33

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