Самолет Улан-Удэ — Москва экстренно сел в Новосибирске

В новосибирском аэропорту Толмачево в среду, 22 мая из-за больного пассажира на борту сел лайнер, совершавший рейс из столицы Бурятии в Москву. Самолет авиакомпании S7 приземлился на запасном аэродроме в 11.40, сообщает телеграм-канал «Aviaincident».