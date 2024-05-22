Самолет Улан-Удэ — Москва экстренно сел в Новосибирске

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В новосибирском аэропорту Толмачево в среду, 22 мая из-за больного пассажира на борту сел лайнер, совершавший рейс из столицы Бурятии в Москву. Самолет авиакомпании S7 приземлился на запасном аэродроме в 11.40, сообщает телеграм-канал «Aviaincident».
Из информации, размещенной на электронном табло московского аэропорта Домодедово, прибытие рейса S7 3034 ожидается в 13.10 по местному времени.
О состоянии заболевшего пассажира и подробностях происшествия пока не сообщается.