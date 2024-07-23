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Бугринская роща

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2024
«Ведьмин круг» заметили в Бугринском лесу Новосибирска
Необычные грибы в виде «Ведьминого круга» обнаружили в новосибирском лесу, о чем сообщается в соцсетях.
23 июля, 02:11
Прокуратура нашла нарушения при прокладке лыжной трассы в Бугринском лесу
27 апреля, 06:53
Статус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске
6 марта, 05:58
2023
Новосибирцы возмущены варварской прокладкой лыжни на левом берегу Оби
25 ноября 2023, 06:28
«Лыжня России» в Новосибирске может переехать из Академгородка к новому ЛДС
24 октября 2023, 08:39
Застройщик-банкрот продает акватермальный комплекс у Бугринского моста в Новосибирске
29 сентября 2023, 09:11
В Новосибирске построят гигантский парк в 370 гектаров на берегу Оби
30 марта 2023, 06:36

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