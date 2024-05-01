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Электрошокер

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1 мая
В СК проверяют сообщение о пострадавшем от электрошокера ребенке в Новосибирске
После конфликта с группой подростков 7-летнего мальчика увезли в больницу, обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в региональном Следственном комитете
1 мая, 07:58
7-летнего мальчика ударили электрошокером после конфликта в Новосибирске
Инцидент произошел в Первомайском районе, у ребенка нарушился сердечный ритм, его мать обратилась в полицию
1 мая, 06:31
24 апреля
Угрожавших сверстнице электрошокером подростков нашли в Новосибирске
В Новосибирске установили личности подозреваемых в хулиганстве подростков, заведено уголовное дело, рассказали в областном полицейском управлении.
24 апреля, 13:49

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