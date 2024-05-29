Перчатки и куртки за 10 млн рублей покупает новосибирский «Горводоканал»

Горводоканал в Новосибирске планирует закупить зимнюю одежду для своих сотрудников. Они разместили два тендера на государственном сайте для поиска поставщиков утепленных костюмов и рукавиц.