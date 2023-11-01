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Одежду закупят для рабочих

«Горводоканал» Новосибирска закупит зимнюю одежду на 10 млн рублей

1 ноября 2023, 01:32
Фото: 1MI
Одежду закупят для рабочих
Горводоканал в Новосибирске планирует закупить зимнюю одежду для своих сотрудников. Они разместили два тендера на государственном сайте для поиска поставщиков утепленных костюмов и рукавиц.

Заказчик готов заплатить около 6 миллионов рублей за 191 темно-синий костюм, предназначенный для работы в низких температурах.

Костюм должен содержать утепленные брюки с высокой талией, съемные лямки, утепленную куртку с съемным капюшоном и съемный жилет на молнии. Заказчик требует поставлять эти костюмы в нескольких партиях в январе, феврале и марте 2024 года.

Также Горводоканал ищет поставщика для 32 710 рукавиц и перчаток. Из них 1826 экземпляров должны быть защищены от механических повреждений зимой и иметь водонепроницаемую и огнезащитную пропитку. Цена этого контракта составляет 3,37 миллиона рублей.

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#Общество#Новосибирск#Работа#Эмилия Губарева#Закупка#Тендер#Горводоканал
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