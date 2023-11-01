«Горводоканал» Новосибирска закупит зимнюю одежду на 10 млн рублей

Также Горводоканал ищет поставщика для 32 710 рукавиц и перчаток. Из них 1826 экземпляров должны быть защищены от механических повреждений зимой и иметь водонепроницаемую и огнезащитную пропитку. Цена этого контракта составляет 3,37 миллиона рублей.