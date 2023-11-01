«Горводоканал» Новосибирска закупит зимнюю одежду на 10 млн рублей

Posted Сегодня, 01:32
Published Сегодня, 01:32
Modified Сегодня, 01:34
Updated Сегодня, 01:34
Заказчик готов заплатить около 6 миллионов рублей за 191 темно-синий костюм, предназначенный для работы в низких температурах.
Костюм должен содержать утепленные брюки с высокой талией, съемные лямки, утепленную куртку с съемным капюшоном и съемный жилет на молнии. Заказчик требует поставлять эти костюмы в нескольких партиях в январе, феврале и марте 2024 года.
Также Горводоканал ищет поставщика для 32 710 рукавиц и перчаток. Из них 1826 экземпляров должны быть защищены от механических повреждений зимой и иметь водонепроницаемую и огнезащитную пропитку. Цена этого контракта составляет 3,37 миллиона рублей.