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2024-й год дракона

Власти поселка под Новосибирском заказали надувного дракона с подсветкой

20 октября 2023, 01:54
Фото: 1MI
2024-й год дракона
Администрация поселка в Новосибирской области разместила закупку на покупку надувного дракона, о чем свидетельствуют данные проекта муниципального контракта, опубликованного на ЕИС «Закупки».

Дракон собирается купить администрация поселка Линево в Искитимском районе. Она разместила тендер на покупку надувного персонажа с мотором с подсветкой. Первая цена контракта — 84 тысячи рублей.

По данным документации, высота дракона должна быть не менее 2,5 метров, а материал — воздухонепроницаемая техническая ткань типа Оксфорд или ее эквивалент. Дракон обязательно должен быть с подсветкой и мотором.

Подать заявку для участия можно до 24 октября. Вероятно, такая закупка связана с подготовкой к предстоящему новому году, так как следующий год по восточному календарю — год зеленого дракона.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Покупки#Администрация#Эмилия Губарева
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