Власти поселка под Новосибирском заказали надувного дракона с подсветкой

Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
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Дракон собирается купить администрация поселка Линево в Искитимском районе. Она разместила тендер на покупку надувного персонажа с мотором с подсветкой. Первая цена контракта — 84 тысячи рублей.
По данным документации, высота дракона должна быть не менее 2,5 метров, а материал — воздухонепроницаемая техническая ткань типа Оксфорд или ее эквивалент. Дракон обязательно должен быть с подсветкой и мотором.
Подать заявку для участия можно до 24 октября. Вероятно, такая закупка связана с подготовкой к предстоящему новому году, так как следующий год по восточному календарю — год зеленого дракона.